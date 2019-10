UPCN: hay disconformidad entre los trabajadores

(ADN).- La UPCN denunció que entre los trabajadores públicos «hay mucha queja y disconformidad» por la política salarial que aplicó el gobierno en el último tiempo. Esa fue una de las conclusiones a las que arribó el gremio en la reunión de su Mesa Provincial que sesionó ayer en Viedma. Y volvieron a pedir la reapertura del debate por aumento de sueldo.

Además, criticó al sindicato ATE que «se sienta a la mesa, nunca discutió ni un solo punto en defensa de los trabajadores, y firmó y aprobó todos los ajustes que se hicieron sobre los salarios. Los informes oficiales de la propia Dirección de Estadísticas y Censos del Gobierno de Río Negro señalan que en 2018 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) llegó al 51,56% en Viedma y desde enero hasta finales de agosto de 2019, vamos en un 30,97%, lo que, sumado, da en un año y medio 82,53 puntos, porcentaje que lejos está de verse reflejado en los salarios», puntualizaron los dirigentes de la UPCN.

Otro de los temas tratados fue el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT), «que nuestro gremio apoya pero no como se está planteando», ya que «de acuerdo a lo que propone el decreto del gobierno, el Convenio no se involucraría en los temas centrales como los del salario o de la carrera administrativa».

«Quedó establecido de forma consensuada y unánime que la pelea por los compañeros debemos darla como se debe y en representación de la mayoría que somos. Nosotros informamos a los trabajadores de toda la provincia con la verdad sobre el tema, porque desde el gobierno y el otro gremio desinforman de manera constante. Aclaramos que UPCN no firmó el acta, por lo que hasta el momento no hay acuerdo para empezar a trabajar el CCT, al menos no en base a lo que propone el gobierno y que lejos está de ser un fundamento inicial para las negociaciones colectivas», agregaron.

La Mesa también trató otros temas como el pase a planta, la capacitación y acompañamiento a los trabajadores a través de clases de apoyo; los manuales impresos y varios temas relacionados a la política sindical actual y las proyecciones y propuestas que se trabajan provincialmente a futuro.

Al término del encuentro, los 52 miembros de la Mesa Directiva Provincial y los 36 de la Mesa Asesora coincidieron en solicitar al gobierno la apertura de una nueva instancia de discusión por los salarios.