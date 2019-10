«Quienes somos opositores, somos agredidos por ATE»

(ADN).- La intendenta de Maquinchao, Silvana Pérez, vinculó el ataque del gremio ATE al municipio y la agresión a ella, funcionarios y trabajadores, a cuestiones políticas. «No debe ser casualidad que los municipios que somos opositores al gobierno somos los agredidos», dijo. Y ratificó que está realizada la denuncia penal.

«Este tipo de protestas no son comunes en Maquinchao, la quema de cubiertas y el humo en medio del pueblo llamó la atención de vecinos» contó la jefa comunal, quien indicó que desde la mañana temprano «los empleados estaban trabajando con miedo y con llave en las oficinas».

Pérez relató que «cuando salgo al hall de entrada me empezaron a insultar. A un empleado que sacó fotos de la protesta (de ATE) con su teléfono lo golpearon fuerte, y ahí intervine con alguno de mis funcionarios a los que también agredieron. A mí me pagaron con el palo del bombo en la panza. Después de reconocieron a una trabajadora que es delegada de UPCN y también la agredieron».

«Cuando llegó la policía me dijeron que estaba militarizando la municipalidad» dijo -indignada- hoy a Radio Municipal de San Antonio Oeste. «Fuimos a la Comisaría, hicimos la denuncia penal y testificaron 11 personas sobre lo ocurrido».

Pérez remarcó que a los integrantes de ATE «no les importa nada, agredieron a funcionarios y trabajadores», y pidió «no naturalizar la violencia». «No podemos permitir que esto vuelva a ocurrir. Las manifestaciones son válidas pero no de forma violenta».

-Algún dirigente de ATE se comunicó con usted?

No he recibido llamados del gremio y hubiese sido saber saber que ellos no concuerdan con esta manera de protestar. Pero lamentablemente hemos visto en otros puntos de la provincia donde se manifiesta el gremio, que son los propios dirigentes quienes actúan violentamente. Es su modo de accionar. Sí me llamaron los intendentes de Sierra Colorada, Fabián Pilquinao, y de Jacobacci, Carlos Toro, el legislador Alejandro Marinao (FdT), y la diputada nacional Lorena Matzen (UCR).

-Y del gobierno provincial?

No, ninguno. No debe ser casualidad que los municipios que somos opositores al gobierno somos los agredidos. Pasó en Roca y en Cinco Saltos. Le veo un tinte político a la protesta. Nosotros perdimos las elecciones, nos estamos yendo pero hasta el último día hacemos obras y gestionamos.

El reclamo de ATE (que llevó manifestantes de Roca a Maquinchao) fue para que la Intendenta firme el pase a la planta permanente de varios trabajadores. Pero Pérez se negó porque su mandato finaliza el 10 de diciembre y no quiere comprometer a la gestión que viene.