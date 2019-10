Piden por la Comisaría de la Familia en Villa Regina

(ADN). – El Consejo Local de las Mujeres de Villa Regina pidió al gobernador y al Jefe de la Policía provincial que se concrete «de manera urgente» la relocalización de la Comisaría de la Familia, que funciona en dependencias municipales de manera «transitoria», a un espacio adecuado, a la vez que exige la designación de los profesionales que faltan para completar el Equipo Interdisciplinario, ya que hasta este momento solo cuentan con una abogada nombrada.

Sostienen que «necesitamos una respuesta urgente» y se preguntan: ¿Están esperando que ocurra un hecho lamentable?

El Consejo de la Mujer reginense denunció ante el gobierno provincial «la inhumana situación en la que trabajan los agentes de la Comisaría de la Familia. No reúne ni las mínimas condiciones para su desempeño ya que no hay suficientes oficinas que no tienen ventilación porque carecen de ventanas. Las paredes no aíslan, vulnerando así el principio básico de intimidad y confidencialidad, se comparte el baño con extraños y todos los ruidos del gimnasio vecino invaden el pequeño espacio asignado para su funcionamiento».

Agrega que debido al pequeño espacio de funcionamiento se demoran la atención «produciéndose una revictimización no deseada, además de riesgosos cruces entre víctima y victimario. A esto se suma su incomunicación ya que cuentan con un solo número de teléfono fijo».