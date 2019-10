Oficinas de Educación sin gas porque le sacaron el medidor

(ADN). – la UPCN pidió a la directora de Personal del Ministerio de Educación que informe cuando se solucionará el tema de la calefacción y la reconexión del medidor de gas -retirado por la empresa Camuzzi- en el edificio de Álvaro Barros y Rivadavia, de Viedma, situación que afecta el trabajo de los empleados de esas oficinas.

El gremio pidió además que mientras no se solucione el inconveniente y hasta tanto persistan las bajas temperaturas, se autorice a los agentes a no asistir a sus lugares de trabajo sin que ello implique el cómputo de inasistencias, dado que las condiciones de bienestar no están garantizadas.



Los trabajadores reclaman trabajar en las condiciones adecuadas señaló UPCN y señaló que «para hacer campaña no hay problemas de ningún tipo, pero gobernar es pensar en el otro, no solo para que lo voten».