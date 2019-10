«Mario hizo una elección localista, sin proyecto nacional»

(ADN).- Evelyn Rousiot planteó diferencias entre los proyectos que ella lideró para la elección de Viedma, y el del legislador Mario Sabbatella. Así, indicó que no es posible analizar qué hubiera sucedido en un esquema de unidad. También aseguró haber obtenido el respaldo de la conducción provincial. Y aseguró que habrá que dialogar mucho para alcanzar consensos en el próximo Concejo Deliberante.

«Estamos muy orgullos y contentos de tener representación en el Concejo y el Tribunal de Cuentas», expresó la ex candidata a intendenta del Frente de Todos. Y vaticinó: «será muy necesario el diálogo y la búsqueda de consensos, porque ningún espacio tienen mayoría. Habrá cinco bloques en el próximo período».

Rousiot, en declaraciones a LU15, ante la consulta periodística, consideró que «las opciones electorales están dadas desde la fecha en que se cerraron las listas. No me parece hacer una análisis después de la elección, esto ya estaba dado. No sirve que hoy digamos ‘si hubiéramos ido juntos…’ porque la opción hubiera sido absolutamente diferente», subrayó.

En ese sentido remarcó que «el espacio de Mario (Sabbatella) hizo una elección localista, entendiendo que tenía que prescindir del proyecto nacional, cosa que nosotros no entendimos así, porque en una ciudad con un 36% de pobres era necesario también trabajar la política desde el punto de vista del futuro gobierno nacional», explicó.

«Me parece un análisis que queda en el tiempo, se trabajó en la unidad hasta el momento mismo en que venció el plazo de presentación de listas. De ahí en adelante las opciones eran claras», marcó.

-Hace falta una renovación en el PJ?

«Está pautado por Carta Orgánica que el año que viene hay elecciones en el Partido Justicialista. Yo no tengo intenciones de liderar ningún proceso provincial, pero por supuesto participaré desde mi espacio, pero fundamentalmente tratando de buscar la mayor representatividad y espacios para el PJ de Viedma».

-Una mayor participación de Soria hubiera generado más apoyos?

«Yo nunca sentí falta de apoyo de mi partido, ni a nivel nacional ni provincial. Estamos en un proceso en el que Martín Soria además de ser el presidente de nuestro partido es candidato a diputado nacional. Creo que todos los candidatos Martín Doñate, Silvina García Larraburu y Graciela Landriscini nos dieron su apoyo. Nosotros teníamos que hacer una campaña local, y ellos su campaña nacional. Estoy muy tranquila porque he recibido el respaldo de mis compañeros de la ciudad y también de los dirigentes provinciales».