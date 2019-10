Chironi: «Los resultados de la elección son inapelables»

(ADN).- El ex candidato a intendente del Encuentro Progresista y Popular, Matías Chironi, indicó que el resultado de las elecciones en Viedma «son inapelables». Evaluó que la baja participación podría responder a que las opciones no eran representativas. Y pidió una autocrítica al espacio de Todos por no haber logrado la unidad.

«La baja participación puede ser un mensaje a todas las propuestas políticas que competimos el domingo» especuló Chironi en LU15. «Puede haber también algo de apatía individual», agregó. La referencia es que el domingo solo votó el 60% del padrón en la capital provincial.

De todos modos, subrayó que «los resultados son inapelables». Sobre su participación, indicó que «sacar el 3% es un fracaso, pero también un aliciente porque partimos de cero. Esos votos son genuinos», aseguró.

Pero el dirigente puso proa al futuro y dijo que «el 27 se juega una patriada, y hay que entender que debemos redoblar los esfuerzos, y eso el PJ lo debe internalizar». Y si bien expresó que «tenemos una relación respetuosa con los candidatos del PJ» exhortó a «discutir en conjunto el motivo por el que no pudimos lograr la unidad. Tenemos que evaluar y hacer una autocrítica de cómo se hicieron las cosas».

Chironi prefirió no buscar responsabilidades en la conducción provincial. «Evelyn (Rousiot) tuvo una responsabilidad importante de logar la unidad. Debió haber tenido un rol mas importante. Nosotros tuvimos más contacto con otros dirigentes y no con ella, que era la que conducía el proceso».

«Se confiaron más en el arrastre nacional que en otro cosa. Tanto que nos prohibieron utilizar los símbolos de Todos», criticó.