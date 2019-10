Doñate criticó las actuales políticas de salud pública

(ADN).- El diputado nacional Martín Doñate (Frente de Todos) puso en foco los datos de mortalidad infantil en Río Negro, y criticó a los gobiernos provincial y nacional por abandonar las políticas públicas que se implementaron en el país durante el kirchnerismo, período en el que los índices bajaron notablemente.

«Para evitar estas dolorosas noticias me enfrenté en 2017 a Macri y Bonadio. Luché para que no incendien las Qunitas y también le pedí, sin obtener respuesta, al gobernador y al Ministerio de Salud que me ayuden a frenar esa decadencia en materia sanitaria», posteó Doñate en sus redes sociales.

A través de Twitter, el candidato a senador subrayó: «Frenamos entonces la destrucción de las Qunitas pero lamentablemente quedaron arrumbadas en un galpón sin ser reclamadas por nuestra provincia para instrumentar un programa exitoso y que había ayudado a bajar la mortalidad infantil y los índices de muerte súbita en los bebés».

«Hoy los datos oficiales son alarmantes. Desde el 10 de diciembre vamos a recuperar las políticas protectoras y promotoras de derechos para que nunca más un bebé se muera por causas evitables o por negligencia y abandono de los gobiernos. Es con TOD☀S. #ArgentinaDePie», finalizó.