De Rege: “Estamos satisfechos con el resultado»

(ADN).- “Sabíamos que era una elección muy difícil, hemos trabajado mucho y estamos satisfechos con el resultado. Felicitamos a Juntos Somos Río Negro y agradezco a todos los viedmenses que confiaron en nosotros y nos apoyaron con su voto”.

Así se expresó el candidato de la UCR, Mario De Rege, al finalizar las elecciones de ayer en Viedma.

El dirigente se mostró esperanzado de cara al futuro y afirmó que “si bien se quería ganar, la proyección es muy positiva ya que se va a contar con tres concejales y ése es un buen punto de partida para el radicalismo”.

“Hemos trabajado mucho, hemos hecho una gran campaña y creo que también una gran elección. Se ha creado un gran equipo de trabajo con gente que venía de antes y gente nueva y evidentemente éste es un punto de partida para el radicalismo en la provincia de Río Negro”, añadió.

Hizo referencia a la presencia que históricamente tuvo el radicalismo en la provincia y en especial en Viedma con “un radicalismo militante, donde los funcionarios trabajaban hasta tarde, militaban y tal vez no es lo que se ve hoy en día. Pero eso lo vamos a ir construyendo entre todos”.

“Fueron dos meses y medio de mucho trabajamos y no fuimos ni oficialismo municipal ni provincial y no se nos dio pero creo que hicimos política de la forma que pregona el radicalismo, desde las propuestas y los valores y eso no es poca cosa. Los vecinos de Viedma nos recibieron de la mejor manera, prueba de ello es que ganamos en el Barrio Mi Bandera y en el Lavalle”, agregó ante un público satisfecho y esperanzado.

