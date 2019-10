«Cuando falleció José Luis, sentí que me fui yo»

(ADN).- Pedro Sánchez presentó su renuncia a la Secretaría de Gobierno del Municipio de Viedma. Estaba de licencia por la campaña que lo tuvo como candidato a concejal de Somos Viedma. Ayer, se reunió con el intendente Mario Francioni y formalizó su salida.

«Cuando falleció José Luis (Foulkes), sentí que me fui yo. Desde lo personal, lo político y lo institucional» dijo hoy en Frecuencia VyP. Y agregó: «nunca me sentí identificado con quienes llegaron al Municipio. No comparto ni compartiré las acciones de esta gestión. Francioni trajo a toda su gente y reafirmó el área de Gobierno ni bien me tomé la licencia».

El ex funcionario anunció su renuncia en su cuenta de Twitter hoy. Ayer estuvo con Francioni a quien le entregó su dimisión en persona.

Sánchez expresa el sentimiento de la mayoría del gabinete de Foulkes que aún trabaja en la Municipalidad, con algunas excepciones. El radicalismo nunca estuvo y tiene el íntimo convencimiento que la nueva gestión fue funcional a la candidatura de Pedro Pesatti.

Así lo ventiló el ex candidato a intendente, Mario De Rege. En diálogo con LU15 vinculó al pichettismo con Pesatti y el nexo entre Francioni y la concejal Silbana Cullumilla que integró la lista de Juntos. En ese sentido, desde la UCR anticipan que el actual subsecretario de Gobierno, Leandro Massaccesi, integrará el gobierno provincial desde el 10 de diciembre. Cierra el círculo.

Por otra parte, Sánchez criticó a los candidatos que hablaron «recuperar la autoridad». «Así piensa Jorge Bollero (Juez de Faltas de la ciudad) y nosotros con José Luis siempre estuvimos en las antípodas de su pensamiento».

Además, dijo que «la ciudad es tan caótica como sus habitantes». En ese sentido remarcó que «el tránsito es un reflejo de cómo conducimos; aumentamos los días de recolección de residuos y pusimos más contenedores pero sigue habiendo basura…» enumeró, y habló de la responsabilidad social.

Por último, dijo que «ingresamos en una zona gris» porque «no conocemos qué quiere hacer Pesatti», ya que «no hizo ninguna propuesta en la campaña».