«Con ATE tenemos una relación gremial, no política»

(ADN).- El gobernador Alberto Weretilneck habló de los conflictos gremiales generados en Maquinchao, Roca y Cinco Saltos. Se despegó del accionar de ATE («tenemos una relación gremial, no política») y desmintió las denuncias de la intendenta Silvana Pérez.

Weretilneck, además en diálogo con La Comuna de Roca, pidió autocrítica a las gestiones locales porque «si hay conflictos que terminan en situaciones de violencia es porque no hay capacidad de diálogo». Y recordó que «hasta que no encontramos el punto para dialogar con ATE teníamos esta situación tan difícil».

La intendenta Pérez de Maquinchao relacionó lo que está ocurriendo con una especie de alianza entre ATE y el oficialismo provincial para protestar violentamente en los municipios que no son gobernados por Juntos. ¿Cómo lo ve usted?

Obviamente que lo rechazamos absolutamente. Nosotros con ATE tenemos una relación gremial, no una relación política. La relación gremial, que durante muchos años fue muy difícil y tensa, ha encontrado ahora un ambiente de diálogo. La participación de ATE en todas las discusiones salariales y laborales ha encontrado un ámbito. Yo creo que si hay conflictos que terminan en situaciones de violencia es porque no hay capacidad de diálogo. Entonces lo que tienen que hacer aquellos que no encuentran el ámbito de diálogo es hacer una autocrítica. Si producen más diálogo, si respetan a la organización gremial, si respetan a los trabajadores, no van a tener ningún acto de violencia. El razonamiento es al revés: dialoguen, hablen, escuchen, busquen los ámbitos de la Secretaría de Trabajo si no tienen un espacio propio y mediante esos mecanismos van a evitar cualquier situación de violencia, como lo hace el Estado provincial.

¿Ustedes -que sufrieron tantas veces a ATE- no tenían esa capacidad de diálogo?

Lo dije siempre, hasta que no encontramos el punto para dialogar con ATE teníamos esta situación tan difícil. Pero lo encontramos cuando me di cuenta que había temas que para ATE eran fundamentales e imprescindibles, como fue el de los becados, y a partir de terminar con ese sistema, cuando todos esos trabajadores y trabajadoras tuvieron sus derechos laborales, se dio el primer paso para un entendimiento. Me parece que los municipios deberían hacer lo mismo: ver cuáles son los temas delicados y difíciles que tienen en el vínculo con los trabajadores, sentarse a hablar y capaz que con eso evitan cualquier tipo de dolor de cabeza.

¿Y qué pasa con UPCN? Porque desde ese gremio lo acusan a usted precisamente de haber cortado el diálogo…

UPCN tiene un diálogo, que es en el ámbito de la Función Pública, donde es convocado igual que ATE, en el IPAP está en igualdad de condiciones también. En todos los ámbitos de participación gremial, UPCN tiene el mismo espacio y los mismos derechos que ATE.