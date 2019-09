Según la consultora E&R «el default total se aproxima»

La consultora Economía & Regiones, presentó un nuevo informe semanal, redactado directamente por el economista Diego Giacomini, donde expresa que «aconsejamos que el sector privado se prepare para lo peor”.

Estos son algunos fragmentos publicados por “Urgente 24”:

«El primer problema es el default y el segundo es la hiperinflación. De hecho, el default ya está entre nosotros. Por otra parte, con la actual política monetaria y sin arreglar el balance del BCRA, la hiperinflación muy probablemente terminará apareciendo. No obstante, hay chances de evitar la hiperinflación. ¿Cómo? El BCRA debe abandonar totalmente la actual política monetaria y limpiar su balance. Las reservas de libre disponibilidad deben ser utilizadas para limpiar las LELIQs, utilizando los dólares para pagar (voluntariamente) los depósitos privados a plazo fijo que actualmente están respaldados en un 100% con dicha deuda del BCRA. Las otras reservas (del Tesoro alquiladas al FMI) deben ser calzadas contra los créditos (incobrables) que el Central tiene contra el Tesoro. Así, considerando que el default es un hecho, la limpieza del balance del BCRA sirve para bajar el riesgo de hiperinflación futura en forma considerable. De esta manera, por lo menos se arregla o se minimiza uno de los dos grandes problemas de nuestra economía.»

«¿Por qué el default está entre nosotros? Argentina está en un default selectivo por varios motivos.

** Primero, cambiar los plazos de pago unilateralmente es un default, porque es violar los contratos en tiempo y forma.

** Segundo, extender plazos sin subir la tasa de interés y sin incrementar los montos nominales es bajar el valor del contrato en forma unilateral, vejando propiedad ajena. Es fácil de entender, US$ 200 prestados a una tasa de X% por un año valen más que US$ 200 prestados a la misma tasa de X% por cualquier plazo mayor. El tiempo es dinero. El dinero presente vale más que el dinero futuro.

** Tercero, es default porque la tasa del nuevo contrato debería ser la tasa de mercado, ya que solamente esa tasa es la que refleja la solvencia fiscal y la capacidad de repago del deudor.

** Cuarto, es default porque se discrimina entre acreedores. Se le pagará “mejor” a las personas físicas tenedoras de LETEs y LECAPs que a los bancos y fondos comunes de inversión tenedores de las mismas LETEs y LECAPS, ignorando que detrás de estas dos últimas instituciones también hay personas físicas. Es más, puede haber personas físicas que hayan comprado LETEs y LECAPs a través de ambos canales; es decir, en forma directa y por medio de FCI; cobrarán distinto.

** Quinto, es default porque si no se acepta la propuesta, no se cobra.»

«El default selectivo es el primer eslabón de la cadena de default que consta de tres eslabones. El segundo eslabón de la cadena es el default con el FMI, y el tercero es el default a los bonistas. (…) En este marco, desde E&R intuimos que el próximo default puede ser el más complicado de la historia, ya que el FMI es un prestamista privilegiado que no acepta quitas. Sin embargo, desde E&R pensamos que la actual relación Argentina vs. FMI puede constituir un punto de inflexión histórico en este sentido. En este sentido, no descartamos la posibilidad (alta) que la futura negociación Argentina-FMI sea muy complica y emerja un trade off entre default al FMI y el default a los bonos soberanos. Sin (con) quita al FMI, mayor (menor) haircut a los bonos soberanos. Como puede verse, hay que descontar un escenario muy complicado.»

«En pocas palabras, el próximo Presidente deberá pagar US$ 51.701 MM al FMI a lo largo de su mandato 2020/2023. A este monto hay que agregarle vencimientos adicionales de capital en bonos por US$ 106.788 MM y de intereses por US$ 40.069 MM, totalizando pagos adicionales de deuda por US$ 146.858 MM durante la próxima presidencia en 2020-2023. Puesto en blanco sobre negro, a

los niveles de PBI en dólares de hoy en día, la próxima administración presidencial debería afrontar pagos de deuda totales (Bonos + FMI) por más de 50% del producto en sus cuatro años.»

«¿Se puede evitar el default y pagar en tiempo y forma tanto al FMI como a los restantes acreedores en 2020/2023? Desde E&R, hace más de un año y medio que explicábamos que la deuda pública argentina era intertemporalmente insustentable. En este sentido, alertábamos que sin un ajuste fiscal rápido y de shock a comienzos de 2020, lo más probable era un escenario de default en 2020/2021. En este sentido, los números fiscales eran elocuentes. Con el dólar a $45 y el ratio deuda/PBI en torno a 85%, se necesitaba un superávit primario de +3,5% del PBI para que la deuda fuera sustentable, pero se iba a cerrar con un déficit fiscal de -1,0% del PBI en 2019.»

«Según nuestro análisis, el default total se aproxima no sólo porque la sustentabilidad de la deuda aumenta, sino porque la insustentabilidad de la deuda seguirá aumentando. De acuerdo con nuestra visión, el dólar volverá a saltar más temprano que tarde, y en consecuencia el peso de la deuda en términos del producto y el debt overhang seguirán creciendo. O sea, el gap entre lo que “hay” y lo que se “necesita” para pagar la deuda tiende a acelerar su crecimiento. En este escenario, se pasará más temprano que rápido del default selectivo al default con el FMI y el default total.»

«Con toda esta dinámica puesta en funcionamiento, desde E&R aconsejamos que el sector privado se prepare para “lo peor”: pensamos que es realmente muy probable que Argentina pase más temprano que tarde desde el primer (default selectivo) hacia el segundo (default con FMI) y tercer (default total) eslabón de la cadena de default. Al segundo eslabón se llega cuando Argentina se siente a negociar con el FMI. (…)».

