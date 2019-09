Sabbatella:»El vecino se siente abandonado por el Estado»

(ADN).- Mario Sabatella, candidato a intendente de Viedma, PAR, destacó que «el vecino se siente abandonado por el Estado». Señaló que “la calle está complicada, familias que están teniendo problemas para comer, que no llegan a fin de mes, con problemas de vivienda, de falta de acceso a la tierra, con calles que están en muy mal estado, con cloacas que rebalsan en todos lados, fundamentalmente en los barrios FONAVI». El candidato inauguró ayer dos locales PAR en los barrios Loteo Silva y Las Flores y hoy lo hará en el 30 de Marzo y 22 de abril.

Sabbatella, dijo que el «el vecino está enojado, no con la política sino con la dirigencia política y tiene razón, se ha prometido y no se ha cumplido, nosotros decimos que vamos a llegar al municipio para poder tener las herramientas que nos permitan dar respuesta a los problemas, estamos muy comprometidos, los que me acompañen en mi gestión van a tener que ponerse las pilas porque sino se van a tener que ir”.

A su vez Vanessa Cacho Devicenzi, candidata a presidenta del Concejo Deliberante, Vanessa Cacho Devincenzi, expresó que “lo que estamos haciendo en la campaña es un adelanto de lo que vamos a hacer a nivel municipal, una gestión de cara al vecino, con una militancia genuina, apuntando a la igualdad y el trabajo para Viedma que es lo más importante”.

Los candidatos plantearon sus propuestas de campaña, con eje en el municipio como actos principal en la generación de empleo, para motorizar el desarrollo del IDEVI y el turismo.