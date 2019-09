Rousiot impulsa becas municipales a estudiantes

(ADN).- La candidata a intendenta de Viedma por el Frente de Todos, Evelyn Rousiot, propone implementar un sistema de becas municipales a estudiantes secundarios y terciarios. Así se lo comunicó al el vicerrector de la sede Atlántica de la Universidad Nacional de Río Negro, Anselmo Torres, con quien se reunió para abordar distintos temas de gestión municipal.

Atendiendo a la difícil situación económica que vive el país y que impacta en jóvenes que han debido abandonar sus estudios, Rousiot expresó: “impulsaremos un sistema de becas municipal, será una ayuda económica para estudiantes secundarios y de nivel terciario que sirva de complemento del boleto estudiantil gratuito”.

“Muchos municipios brindan una ayuda económica que sirva de estímulo para que los estudiantes no abandonen sus estudios y a partir del año próximo Viedma se va a sumar. Teniendo la suerte de contar con dos universidades públicas y un instituto terciario gratuito no nos podemos permitir que nuestros jóvenes no puedan ir a cursar por falta de recursos. Vamos a facilitar el acceso real a la educación”, explicó la candidata.

Rousiot, además, describió su proyecto de seguridad ciudadana donde se habilitarán “corredores seguros” en distintas áreas de la ciudad como el campus de la sede Atlántica, facilitando la iluminación y el acceso del transporte público a las instalaciones para mayor comodidad de los estudiantes.

Por último la actual concejal, manifestó que “utilizaremos todo el conocimiento de las universidades nacionales con asiento en nuestra ciudad, no hacerlo es desperdiciar un potencial enorme. Las carreras que se dictan en Viedma son de gran importancia para la gestión”.