Renunció Saigg y apuntó a la CTA: «Ganaron los violentos»

(ADN).- La delegada del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en Roca, Miriam Saigg, renunció anoche a su cargo tras una protesta de integrantes de la CTA Autónoma que lidera Rodolfo Aguiar. «Ganaron los violentos» aseguró la funcionaria, luego de atravesar varios inconvenientes durante su gestión, incluido un ataque en su casa.

Luego de la renuncia de Saigg, las organizaciones territoriales ODEL y MAP de la CTA Autónoma anunciaron «pausar» su protesta frente a la delegación de Desarrollo Social en Roca. Y esperarán al jueves una reunión con Federico Magnoli, coordinador de los centros de gestión de la cartera en diferentes provincias.

La funcionaria escribió una carta en la que hace referencia a su salida: «me voy cansada y con miedo» indicó, y se preguntó si «¿este es el anticipo del país que quiere volver? ¿Estos son los que serían parte de un nuevo gobierno kirchnerista?».

El documento

Después de recibir una nueva agresión – una más- contra mi domicilio, me doy por vencida y renuncio a mi cargo de coordinadora de los Centros de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en Río Negro.

Ganaron los violentos. Les costó, pero ganaron. Una y mil veces impidieron que el CDR atendiera al público, destrozaron sus instalaciones, me tuvieron de rehén en alguna que otra “toma pacífica”, me amenazaron a mí y a mi familia, me quemaron el auto y ahora vinieron a mi casa.

Nadie pudo ponerles un límite, o no se animó a hacerlo. La Justicia y la Policía dicen que no pueden hacer nada.

Ya estoy grande para enfrentar yo sola tanta violencia impune y, cuando creía haberlo visto todo en política, me doy cuenta de que estos tipos se superan día tras día.

Me voy cansada y con miedo. Pero no por mí, sino por mis hijos y mis nietos. ¿Este es el anticipo del país que quiere volver? ¿Estos son los que serían parte de un nuevo gobierno kirchnerista? Ojalá Dios no lo permita y los argentinos seamos capaces, entre todos, de ponerle freno a tanta prepotencia.