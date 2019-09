Pymes de Río Negro no pueden pagar bono a trabajadores

(ADN).- El presidente de la Federación de Entidades Económicas de Río Negro (FEERN), Walter Sequeira, aseguró que las pymes de la provincia no están en condición de pagar el bono a los trabajadores que anunció el ministro de Producción y Trabajo de la Nación, Dante Sica.

«Hay una parte del gobierno nacional que no entiende nada», se quejó Sequeira. «Las pymes somos las más castigadas, nos dolarizaron las tarifas, cayó el consumo, pagamos cada vez más impuestos…», expresó.

El titular la FEERN denunció: «quieren que haya una pelea entre el trabajador y el que paga los impuestos». En diálogo con Digamos Todo en LU15, aseguró que «no podemos parar el bono».

Sequeira dijo que en el gobierno de Mauricio Macri «solo toman medidas (a favor) para los grandes industriales y los supermercadistas». Y agregó que «Sica tomó una decisión sin consenso». «La pequeña y mediana empresa apenas puede paga el gas, ya no puede pagar AFIP», reveló.

«Desde CAME pedimos moratoria y nos dan plan de pago. No entienden nada, no escuchan. En este país solo gana plata AFIP y las energéticas y los bancos», denunció.

Y planteó que el gobierno nacional «tiene que subsidiar el crédito y congelar las tarifas, no se puede producir con estas tasas de interés. Tiene que bajar la presión tributaria e inyectar dinero en el trabajador, y generar fuentes de trabajo».