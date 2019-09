«Juntos nunca tuvo una política de género»

(ADN).- La candidata a presidir el Concejo Deliberante de Viedma por el Encuentro Progresista y Popular (EPP), Mariana Arregui, fustigó duro a Juntos Somos Río Negro por la falta de políticas de género en el gobierno provincial, y puso en dudas que ahora Pedro Pesatti las implemente si llaga al gobierno de la ciudad.

Por el contrario, la actual concejal, aseguró que «desde EPP vamos a impulsar un gobierno feminista, que garantice el acompañamiento integral a las mujeres en situaciones de violencia y trabajaremos firmemente, con los recursos y presupuestos reales que la problemática precisa, para que Viedma sea una ciudad donde las mujeres vivamos en libertad».

Arregui recordó «en unos días decidimos quién gobernará nuestra ciudad los próximos cuatro años. Y dentro de las propuestas de listas hay algunas que a las organizaciones feministas deberían preocuparnos más que otras».

En ese sentido, apuntó al «representante de Juntos, Pedro Pesatti, debería tener mucho para explicar en materia de derechos de las mujeres, ya que su gobierno no ha tenido, en todos estos años, una política fuerte y que resuelva la violencia que sufrimos todos los días. No sólo no la ha tenido, sino que han sostenido a una persona nefasta al frente del órgano estatal fundamental para pensar las políticas públicas que atienda las necesidades de las mujeres, persona que tiene denuncias de maltrato sistemáticas, incluso del propio colegio de trabajadores sociales. El Consejo provincial de la mujer sub-ejecutó los presupuestos de los últimos años, como si no hubiera necesidad de aplicar todos los programas posibles para terminar con la violencia que sufrimos a diario. El mismo Consejo provincial que abandonó a Silvia Vázquez Colque cuando todavía podíamos haber evitado una tragedia. Y volvió a abandonarla cuando necesitamos buscarla, y volvió a abandonarla cuando no garantizó que su mamá y su hermana puedan venir a buscarla», enumeró.

Y agregó: «este mismo gobierno que prometió la inauguración de una casa refugio año tras año, mientras las mujeres terminaban durmiendo en hoteles, solas, sin ningún acompañamiento».

«Esa es la política que Juntos representa. Esa es la política que va a trasladar a la ciudad de Viedma si le damos a su representante la posibilidad de que nos gobierne» advirtió Arregui.

La candidata del EPP subrayó que «quienes venimos acompañando como podemos cada situación de violencia que se nos presenta, poniéndole el cuerpo y sacando recursos de donde no tenemos, le decimos no a Juntos Somos Río Negro. Le decimos no a un gobierno que nos ha olvidado sistemáticamente durante los últimos 8 años de gobierno provincial», cerró.