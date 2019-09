JSRN se ilusiona con ganar y va por los «104 mil votos nulos»

(ADN). – Juntos Somos Río Negro piensa en ganar en octubre en el tramo de senadores y meter dos representantes en la Cámara Alta del Congreso. Este entusiasmo parte del propio gobernador Alberto Weretilneck quien sostiene que “creemos que es probable meter dos senadores, nos separan 55 mil votos. Hay 104 mil votos anulados que no sirvieron, por eso creo que lo podemos lograr”.

El candidato a senador, junto con Mónica Silva, adelantó a «El Cordillerano» que la campaña electoral para el 27 de octubre hará centro en el corte de boleta . Está esperanzado en «la mística» de Juntos y destacó que el desafío es que «los 104 mil votos nulos que hubo el 11 de agosto, no vuelvan a repetirse. La gran mayoría de esos votos habían decidido votarnos a nosotros. La idea es que ahora no lo pierdan y nos sirva a ellos y a nosotros”.

Weretilneck explicó que “haremos una campaña electoral focalizada en esto, en no perder el voto, no votar nulo, no votar en blanco y sí verde. Creemos que podemos ganar la elección, pero va a depender del modo en que se corte la boleta, porque no tenemos problema de intención de voto, ya que el rionegrino nos quiere votar. El tema es que podamos resolver este tema del arrastre nacional”.

Agregó que «no estamos acostumbrados los rionegrinos al corte de boleta, estamos acostumbrados a votar boleta completa. Nosotros tuvimos muy buen resultado en las PASO pese a esto, donde 112 mil rionegrinos nos votaron, pero hubo otros 80 mil que también nos votaron pero por además meter otra boleta para presidente en el sobre -esencialmente la azul (del Frente de Todos)-, también votó a los senadores de ese partido y eso generó que se anule el voto”.

el mandatario reiteró que para Juntos “el desafío es que no vuelva a pasar eso y aspiramos a lograr que se corte la boleta. Será un trabajo de difusión, de trabajo militante, de estar casa por casa. Creemos que por la mística que tiene Juntos, podemos lograrlo”.