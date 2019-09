Jorge López del FdT lanzó su campaña a intendente en SAO

(ADN). – «Estoy totalmente convencido de que quiero ser el intendente de mi pueblo. Yo no estoy especulando. Me voy a jugar entero, no soy como otros que en abril le hicieron creer al pueblo que querían ser legislador y seis meses después dicen que quieren ser intendente, y no tienen lo que hay que poner para renunciar a esa banca y jugarse por este maravilloso pueblo”, dijo Jorge López candidato a intendente en San Antonio por el Frente de Todos, a la vez que criticó al postulante de Juntos, Adrián Casadei.

López, es actualmente presidente del Tribunal de Cuentas municipal, y en el lanzamiento de su campaña electoral estuvo acompañado por los legisladores Javier Iud y María Inés Grandoso, del Kolina; por el diputado electo y secretario general de la Uniudad Básica, Luis Noale, dirigentes gremiales y vecinos que acudieron anoche al salón del Centro de Empleados de Comercio.

El candidato del Frente de Todos anunció que está dispuesto a ceder las tierras fiscales necesarias en San Antonio, Las Grutas y el Puerto para promover con la provincia planes de viviendas en el ejido local y dijo que «no vamos a mirar para otro lado ante la problemática habitacional”.

También adelantó que piensan desarrollar urbanística y turísticamente el sector de tierras fiscales ubicado frente al Aeropuerto entre San Antonio y Las Grutas, «con pleno respeto al cuidado del medio ambiente, por ser ésa una frágil zona de la bahía San Antonio».



Jorge López llamó a generar consenso y a escuchar a todos los sectores, mostró un tono conciliador -diferenciándose de la actual gestión del FpV- y aseguró que la gestión tendrá su propia impronta.

Durante el acto fueron presentados los 25 candidatos, entre titulares y suplentes, que integran la lista del Frente de Todos, a la vez que el titular de la UB, Luis Noale, resaltó los avances que tuvo el municipio de San Antonio durante la gestión de Javier Iud, «cuando había alineamiento entre la comuna y el gobierno nacional», recordó.



En alusión al candidato opositor Adrián Casadei, -aun sin mencionarlo- señaló que “debe ser muy difícil para un dirigente tener que aceptar un cargo para el que no se quiere ser candidato”.