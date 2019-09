Ex intendente de F.Oro culpable por apropiación de terreno

(ADN). – Juan Reggioni, ex intendente de Fernández Oro fue declarado culpable por haberse apropiado de un terreno social que había sido otorgado a una persona en situación de vulnerabilidad. Fue acusado junto a su esposa, su hijo y una cuarta persona de negociación incompatible con el ejercicio de la función pública.

El Juez de Juicio, Álvaro Meynet, afirmó que “quedó acreditada en el juicio y en un todo, la teoría del caso de la acusación” y agregó que para consumarse el delito no requiero otra acción que interesarse en miras de un beneficio propio o de un tercero en un contrato u operación en la que intervenga el acusado en razón del cargo.



“No me cabe la menor duda que el imputado se interesó en el lote en cuestión el cual había sido dispuesto a favor de la víctima en el marco de un plan de loteos sociales por parte del Municipio de la localidad de Fernández Oro”, destacó el juez.



El magistrado indicó que el acusado se valió de “una clara triagulación previamente diseñada” en la cual participaron los tres acusados restantes, quienes también fueron declarados culpables y «todas las maniobras y actos simulados no hacen otra cosa que poner evidencia el verdadero propósito de hacer ingresar como sea el bien al patrimonio familiar,



En cuanto a la esposa del ex mandatario municipal, sostuvo el Juez que se había acreditado que alquiló una vivienda construída en el lugar sin ser la propietaria de la misma. En consecuencia, declaró su responsabilidad penal por el delito de estelionato.



En cuanto al seguimiento del proceso, el magistrado dispuso un plazo de cinco días para ofrecer nuevas pruebas de cara a la segunda etapa del juicio, en la cual se definirá la pena a aplicar para cada uno de los acusados.