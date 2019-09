«En Viedma hubo inoperancia, falta de acción e incapacidad»

(ADN).- “Los viedmenses podemos recuperar nuestro orgullo que está como adormecido por tantos años de inoperancia, de falta de acción y de incapacidad de muchos políticos”. Así, el candidato a intendente de PAR, Mario Sabbatella, criticó las gestiones que hasta ahora administraron la ciudad.

El dirigente señaló que “necesitamos una gestión con decisión, que pueda mejorar los servicios, porque los barrios necesitan atención. Tenemos problemas de agua, cloacas, asfalto… Y parece que a nadie le importa. Estoy convencido que a través de la gestión municipal también podemos atender otros problemas de la gente el trabajo, la seguridad, el hambre de los chicos”.

Sabbatella explicó que “la política la entiendo de una sola manera, al servicio de los más necesitados, si la política no sirve para dar igualdad, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, si no sirve para equilibrar la balanza entre el capital y el trabajo, no sirve la política”.

Y enfatizó que “los viedmenses tenemos la posibilidad de dar un giro total a nuestras vidas en comunidad, ya que sólo nosotros, los vecinos de Viedma, desde la honestidad y la transparencia podremos dar respuesta a nuestras necesidades y carencias”.

Sabbatella señaló en distintas declaraciones radiales que en el marco de la campaña “estamos acentuando las recorridas en los barrios, algo que siempre hicimos más allá de los periodos electorales, y por eso tenemos un diagnóstico, lo que sucede realmente en la ciudad y lo que necesitamos hacia el futuro”. E indicó que “estamos convencidos que vamos a llegar a la intendencia de Viedma y por eso estamos trabajando firmemente en un modelo totalmente distinto al actual, nuestra campaña refleja eso, por ejemplo ya antes de alcanzar al gobierno estamos embelleciendo la ciudad con murales”.

El candidato expresó que “el vecino actualmente se siente abandonado, la ciudad se siente abandonada, ha perdido su peso político como capital, a nuestros candidatos los eligen en Roca o en Cipolletti, no ha habido viedmenses en las fórmulas a gobernador y vice, los candidatos a senadores y diputados nacionales no pertenecen a nuestra ciudad, por eso creemos que hay que trabajar fuertemente rescatando la identidad, defender lo nuestro con un espíritu muy localista, hacer valer nuestra jerarquía de capital, revertir las frustraciones que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, haber perdido grandes emprendimientos como la tomatera y la fábrica textil”.

Y destacó: “hoy podemos inyectar una dosis de defensa de nuestra historia, de amor propio, de nuestra capitalidad».

Comarca

Respecto a las políticas como comarca, dijo que “en el tema de la basura se ha dado un gran paso con la planta GIRSU pero nosotros pensamos hay que mejorarlo y profundizarlo y en lo turístico creemos que hay que hacer un trabajo muy fuerte en conjunto, no sólo entre Viedma y Patagones que es fundamental, que tiene que ser el eslabón fundamental de la cadena, con recursos naturales que tenemos que transformar en productos, sino también sobre la costa atlántica con San Antonio y Sierra Grande, políticas para un circuito que vaya desde San Blas hasta el límite con Chubut”.

En ese marco reiteró que como intendente va a impulsar ante el gobierno provincial que se cree la Secretaría de Turismo de la Zona Atlántica para potenciar en esta materia las actividades de promoción y desarrollo en el este rionegrino, porque sino siempre hay un sesgo desde la provincia donde se privilegia Bariloche.

Obra pública

En cuanto a obra pública, adelantó que “el municipio de por sí generará en lo inmediato pequeña obra pública en función de sus metas de acciones inmediatas vinculadas a la limpieza de la ciudad, reparar las calles, terminar con lo desbordes clocales y plan de asfalto y cordón cuneta; también hay que generar viviendas nuevas, y profundizar programas de ampliación y refacción”.

Dijo que la planificación prevista abarca “crear canchas barriales y plazas, y poner en marcha el estadio municipal en etapas para diez mil personas”.

Empleo

Sobre la generación de empleo, Sabbatella indicó que “además de impulsar y gestionar la obra pública como dinamizadora del trabajo, el municipio debe tener como preocupación atraer inversiones, ser protagonista en el IDEVI para manufacturar nuestra producción, el embalaje y la certificación de algunos productos debe ser realizado acá. Vamos a trabajar firmemente en materia turística que también será generadora de nuevos empleos, tenemos los recursos naturales pero no el producto terminado, y para eso hay que generar servicios. Vamos a avanzar en el reciclado de la basura y que comience en los domicilios porque esto también genera puestos de trabajo, hoy hay 30 personas trabajando en el reciclado y se puede aumentar mucho más, entre otros”.

Al consultársele de la reunión mantenida con la conducción del gremio SOYEM municipal, dijo que “fue un diálogo muy fructífero, escuchamos sus inquietudes, su visión de la realidad del municipio; creemos que hay que jerarquizar al empleado municipal pero no sólo desde el punto de vista salarial sino desde el rol que debe cumplir, hoy necesitamos trabajadores municipales mucho más vinculados a los servicios, hoy la ciudad de Viedma no cuenta con un parque de maquinarias importante y por lo tanto terceriza demasiado los servicios”.

Emergencia

Respecto a los dichos del gobernador Alberto Weretilneck rechazando que en Viedma se necesita la emergencia alimentaria, el candidato indicó que “está equivocado, no conoce en forma suficiente nuestra ciudad, no ha recorrido los barrios de la capital, y hoy hay situaciones de hambre y de malnutrición, y la realidad de más de veinteomedores y merenderos; ojalá que cambie la situación económica del país, que se salga de esta crisis, que se venga una política económica más inclusiva, que proteja la industria nacional, que proteja a la PymEs, al emprendedor, al trabajador, al jubilado, saliendo del actual modelo que sólo privilegia lo especulativo y lo financiero”.