El padre de Dietrich contra el pago del bono pedido por Macri

El vicepresidente de la Cámara Argentina de Comercio y padre del ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, indicó en diálogo con Cadena 3, que no están de acuerdo con el bono de $ 5 mil para los trabajadores privados.

«Nosotros como Cámara no estamos de acuerdo porque las empresas y pymes no están en condiciones de pagarlo», manifestó el dirigente empresarial y destacó que «si se paga, se tendría que pedir a los bancos y hoy la tasa no la soporta ninguna empresa».

«Las empresas no están bien», puntualizó y agregó que «ponemos el cuerpo, no despedimos gente pero el privado sigue haciendo ajustes».

Expresó que «la Cámara de Comercio y Servicios agrupa el 65% del empleo registrado, representa el 68% del PBI» y «somos 1.500.000», haciendo referencia que el sector no fue consultado por el gobierno para aplicar el bono.