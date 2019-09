Denuncian apremios a un periodista en Catriel

(ADN).- Elio Carrasco denunció que fue golpeado por la policía en Catriel. El joven periodista contó que no recibió asistencia médica y tuvo que ir al Hospital para constatar las lesiones. También se quejó porqye intentó hacer la denuncia en la Fiscalía pero le informaron que no atienden el fin de semana. El intendente Carlos Johnston repudió el accionar de los oficiales.

La denuncia se sumó a otras similares en la región. La semana pasada sucedió lo mismo con un adolescente de Cinco Saltos. En Cipolletti hay presentaciones constantemente, según revelaron diferentes medios del Alto Valle.

Y el denominador común, es la inacción de jueces y fiscales.

Carrasco denunció fue “violentamente golpeado” por parte de varios efectivos policiales en la zona céntrico. El denunciante, un periodista de la localidad, acusó a varios efectivos de la Comisaría 9° que “sin razón alguna” lo golpearon y lo demoraron incomunicado en sede policial por varias horas.

Este hecho se suma a una serie de acusaciones contra la fuerza policial en la zona del Alto Valle. La semana pasada también hubo un hecho de hostigamiento contra militantes sociales en Cipolletti.

Si bien la fiscalía llevó el caso de Cinco Saltos a la Justicia, son escasos lo procedimiento que tienen tiene esta finalidad. Desde que se puso en vigencia en el nuevo código procesal penal el Ministerio Público Fiscal cuenta con una unidad temática exclusiva para estos casos pero no se conocen muchas causas, publicó catriel on line.

Según el relato del joven, mientras se encontraba con dos amigos en un auto en la zona céntrica de Catriel “paró un móvil y bajaron alrededor de cuatro policías que sin razón comenzaron a increpar al conductor. Nos pidieron que nos identifiquemos. Lo hicimos y yo le dije que conocía al comisario por mi rol de periodista y que no estábamos haciendo nada. No sé si lo tomaron como una provocación pero me bajaron del auto a los empujones, me redujeron violentamente sin que oponga resistencia, me tiraron al suelo, me pisaron la garganta asfixiándome y pidiendo mi celular que yo tenía en el bolsillo grabando todo lo que pasaba. Me negué y ahí comenzaron los golpes de puño en la cara y en el cuerpo”, relató.

Tras ese primer episodio, los efectivos mandaron a los dos acompañantes del periodista que abandonden el lugar y a él se lo llevaron a la comisaría detenido por supuesto disturbio en la vía pública y resistencia a la autoridad. “Me mantuvieron detenido hasta la 13, durante ese lapso de tiempo no me revisó ningún médico, no me dieron ni agua y tampoco dejaron comunicarme con un familiar”.

El joven agregó que durante ese lapso de tiempo, unas cinco horas, intentaron que firme una documentación en la cual reconocía una agresión a los efectivos. Posteriormente se dirigió al Hospital para constar las heridas.

También se dirigió a la Fiscalía descentralizada de Catriel para realizar la denuncia, pero le dijeron que vuelva el lunes porque no hay atención durante el fin de semana. “Pude hablar con una fiscal de Cipolletti que me dijo que mañana haga la denuncia”.

Johnston

Mediante un comunicado de prensa, el intendente Carlos Johnston y la legisladora Viviana Germanier expresaron su «repudio al accionar de oficiales de policía que en la madrugada del domingo agredieron, golpearon y detuvieron violenta e injustamente a un reconocido vecino de la localidad, periodista de un medio local y referente en una asociación observatorio de Derechos Humanos».

«Esta reacción sería la misma si la situación la hubiera vivido cualquiera de nuestros vecinos, quienes como representantes del poder ejecutivo local y el poder legislativo provincial confiamos plenamente en la importancia de las instituciones para el correcto funcionamiento de una comunidad», expresaron.

El intendente y la legisladora indicaron que «entre éstas la Policía es primordial para el mantenimiento del orden público. Éstas personas envestidas con la autoridad que la institución les otorga que hacen abuso del poder y ejercen violencia contra los ciudadanos a los que deben proteger no representan al Estado».

«Por este sentido expresamos nuestro completo desacuerdo con su accionar y exigimos que sean removidos de sus cargos, y pedimos a las autoridades policiales una completa transparencia en su proceder para recuperar la confianza de todos los vecinos de Catriel en las fuerzas del orden», concluyeron.