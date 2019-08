Sin alivio: los aceites aumentan un 25% y la yerba 15%

La decisión del Presidente Macri de eliminar el IVA en productos de la canasta básica está cada vez más licuada en las góndolas por la devaluación: las tres principales aceiteras del país pasaron listas nuevas con fuertes subas y quieren adelantar los plazos de pagos, mientras que el sector yerbatero acordó un incremento de 32% que implicaría una escalada de hasta 15% al consumidor.

Según informó el portal Letra P, Molinos Río de la Plata, Molinos Cañuelas y Aceitera General Deheza (AGD) les enviaron a los grandes comercios nucleados en la Asociación de Supermercados Argentinos (ASU) nuevas listas de precios, y no sólo eso, sino también una advertencia: subirán sus precios un 25% y, si no cobran en 15 días por la mercadería que entregan, no podrán seguir proveyendo.

Hasta ahora, en promedio, venían cobrando en 30 o 45 días. De esta forma, un insumo básico no se verá impactado por la rebaja del IVA, más allá de que en góndola se exhiba la quita de la totalidad de ese impuesto.

Además, y según los supermercados, el acortamiento en los plazos de pago representará un traslado de cinco puntos a los precios que harán los comercios. Aducen que el costo financiero por el plazo de 15 días –si es que se aprueba- se trasladará a las góndolas.

Desde las cadenas aseguran que los aumentos en los precios seguirán con otras compañías de otros rubros, mientras definen qué hacer con el abastecimiento. Ya hay casos, como el de una gran cadena del norte argentino, en el que el arroz.

Por otro lado, el sector yerbatero acordó ayer un incremento de 32 % para la hoja verde y la canchada (yerba seca, sin moler). Los valores empezarán a regir a partir de octubre y tendrán vigencia hasta abril del próximo año.

Según industriales consultados por Clarín, los nuevos valores implicarían un traslado a precios de góndola de entre un 10 y un 15 %, «porque ya se estaban pagando estos valores” a los productores, sostuvo Gerardo Vallejos, de Piporé.