Según Rivero, el resultado electoral «se puede revertir»

(ADN). – El legislador y candidato electo de Campo Grande Ariel Rivero, señaló que el resultado electoral de las primarias del 11 de agosto «se puede revertir» a pesar que consideró «que estamos en un escenario complicado, que hay que hacer los esfuerzos y que no hay que bajar los brazos», a la vez que valorizó las movilizaciones que hubo el sábado pasado en apoyo al Presidente Mauricio Macri.

«Es difícil, pero no imposible» dijo Rivero, quien señaló que hubo una «ola nacional» en favor de Alberto Fernández y Cristina Fernández y que si «Soria y Doñate piensan que ganaron ellos están equivocados». Analizó que esto fue lo que pasó también en Río Negro, manifestó en una nota a LU15 Radio Viedma y agregó que en la provincia «la imagen de Alberto (Weretilneck) no se vio reflejada en las urnas» y que el resultado electoral «no respondió a la conducta de determinado dirigente».

Comentó la reunión que mantuvo en Buenos Aires con el candidato a vicepresidente Miguel Pichetto y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, donde ambos «tienen expectativas» respecto a los comicios generales de octubre y que «hay que hacerle entender a la gente que puede cambiar su voto, sumar a los que no fueron a votar, pero «que la derrota en las PASO no es un escenario positivo para el gobierno».

Refirmó su posición de apoyar a Miguel Pichetto, en su candidatura junto al Presidente Macri, porque «no fue errada». El senador -agregó- fue el que más trabajó en beneficio de Río Negro, «fue el gobernador encubierto y lo sigue siendo, estoy orgulloso», dijo.

En cuanto a medidas de expulsión que pueda tomar el Justicialismo provincial , Rivero comentó que «es una medida desacertada y a mi no me representa la conduccion del PJ» y señaló que lo que tiene que hacer la conducción, es trabajar por un partido moderno, con liderazgos diferentes y reconocer «que hizo la peor elección de la historia del peronismo rionegrino» y que «hacer catarsis cada tres o cuatro meses en un Congreso no sirve para nada».

Ariel Riveros participó en Buenos Aires en un encuentro con empresarios para poner en valor a Campo Grande a partir del crecimiento del complejo hidrocarburífero de Vaca Muerta, para incentivar la radicación de empresas en esa región rionegrina, inversones y negocios inmobiliarios, en el entendimiento que «Vaca Muerta tiene que derramar beneficios a Río Negro».

Destacó el punto geográfico de Campo Grande, ubicada a 40 kilómetros de Vaca Muerta y a 45 de Neuquén y precisó que lo más importante es lograr emprendimientos que «den trabajo a la gente» y que «debemos hacer entender a los neuquinos que nosotros también somos parte y queremos ser parte y que la mano de obra rionegrina debe ser tenida en cuenta».

Sobre el decreto presidencial que congela el precio del barril crudo petroleo, señaló que su posición «está en linea con el gobernador Weretilneck. No es bueno y ojalá sea temporario porque afecta a las empresas y al trabajo, que sea una medida circunstancial y se deje son efecto».