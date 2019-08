Rodríguez Lastra no pudo dar el PASO

(ADN).- El ginecólogo cipoleño Leandro Rodríguez Lastra no consiguió el mínimo de votos en las PASO para seguir en carrera a octubre, y quedó afuera de las elecciones generales. Su partido apenas logró conseguir el 0,93% en la ciudad de Buenos Aires.

Rodríguez Lastra, condenado por incumplimiento de funcionario público por no haber practicado un aborto no punible a una joven embarazada producto de una violación, se postuló por el partido Demócrata Cristiano porteño, pero no logró el piso del 1,5% de los votos, requisito mínimo para continuar en carrera hacia las elecciones generales.

La lista de Rodríguez Lastra llevaba como consigna “Ciudad celeste, por la vida y la familia”, haciendo alusión a la campaña en contra del aborto legal, seguro y gratuito.