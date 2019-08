«Ponen el Municipio a disposición de intereses políticos ajenos»

(ADN).- El ex secretario de Desarrollo Humano de Viedma, Juan Pablo Benito, cuestionó al intendente Mario Francioni y al subsecretario de Gobierno, Leandro Massaccesi, por los cambios que están provocando en el gabinete local, asegurando que no responden al diseño de políticas públicas que hizo José Luis Foulkes.

Desde el fallecimiento del jefe comunal, el municipio es polvorín político y la transición está provocando fuertes críticas de los funcionarios que llegaron a la gestión con él.

«Nunca estuvo en mi evaluación renunciar» dijo Benito en diálogo con LU15. El ex funcionario fue reemplazado hoy por María Eugenia Rodríguez. «Tomé un compromiso con José Luis Foulkes y lo iba a cumplir», ratificó.

Y agregó: «no me pudieron explicar el trasfondo de la decisión: ‘tengo una mala noticia, Francioni necesita tu renuncia’ me dijo Massaccesi», comentó.

Sobre el ex concejal, indicó que «Massaccesi pudo haber sido uno de los nombres de la continuidad (de Foulkes) y no sé qué pasó, por qué actúa ahora así». Y aceleró: «ya no tienen pruritos… están haciendo cosas que no corresponden a una transición».

Al ser consultado sobre los motivos, arriesgó: «se pone el municipio a disposición de intereses políticos ajenos».