Medicamentos para VIH: Piden citar a Stanley al Senado

(ADN).- La senadora Magdalena Odarda (RIO) expresó su preocupación por la constante falta de medicamentos que deben tolerar las personas con VIH, producto del recorte de fondos que lleva adelante la gestión de Mauricio Macri, por lo que impulsa la comparecencia en el Congreso de la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley.

“El recorte de presupuesto para este año de la Dirección Nacional de Sida fue de 1.724 millones de pesos. Así se explican los faltantes de medicamentos que integran los esquemas antirretrovirales utilizados por las 86.338 personas con VIH que se encuentran en tratamiento antirretroviral en Argentina» denunció Odarda, quien confirmó: «Pedimos que la ministra Stanley sea citada al Congreso para explicarnos a todos esta situación”.

En particular, Odarda se refiere a la inexistencia de stock de efavirenz y de las combinaciones darunavir/ritonavir y tenofovir/emtricitabina/efavirenz, registrado desde el mes de junio de 2019.

“Además, la Fundación Grupo Efecto Positivo pudo constatar que a partir de agosto no habría disponibilidad de otros 15 medicamentos antirretrovirales. Esta situación es de extrema gravedad, las personas viviendo con VIH no pueden cortar su tratamiento. Ojalá el resto de las y los legisladores me acompañen con este pedido y podamos citar a la ministra al Congreso”, concluyó la senadora.