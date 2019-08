Matzen: «Vamos hacer la campaña al modo radical»

(ADN). – Lorena Matzen destacó que la campaña electoral a octubre será «al modo radical» y tuvo definiciones sobre el futuro de la UCR en la alianza macrista. Señaló que «no hay que bajarse del barco antes de tiempo», aseguró que hay que fortalecer un radicalismo «federal y nacional» y no descartó una revisión de la pertenencia en la alianza Cambiemos.

En declaraciones a «Digamos Todo» por LU 15 Radio Viedma, la diputada nacional manifestó que no dio resultado la estrategia electoral impuesta por el gobierno nacional y tampoco el acuerdo con Miguel Pichetto, donde «la UCR no fue consultada» agregó que Juntos no trabajó por la fórmula que encabeza al presidente Mauricio Macri y esto «lo sabíamos porque acá nos conocemos todos».

Matzen indicó que participó de una reunión en Buenos Aires, que presidió Gerardo Morales, donde se analizó el rol del radicalismo en la alianza macrista y se decidió preservar las autonomías provinciales y las características de cada región. Vamos a hacer una campaña al modo radical», dijo y reconoció que las estrategias electorales tomadas en Nación no dieron resultado, en clara referencia de la decisión de bajar la lista de candidatos a senadores en Río Negro.

Manifestó que va trabajar en la campaña electoral, porque se decide sobre dos modelos de país, «más allá de las diferencias y cuestionamientos que hacemos a la gestión».

La diputada nacional y dirigente del Comité Central de la UCR rionegrina, dejó abierta la discusión futura de la participación del radicalismo en Cambiemos y apuntó a la necesidad de pensar en el partido, donde le auguró un rol importante a las mujeres en el futuro.

Al referirse a la próxima elección municipal de Viedma, destacó la figura del radical Mario De Rege y elogió la decisión del extinto intendente José Luis Foulkes, en «proponerlo como candidato».