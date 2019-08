Gagliardi culpó a Saiz por el estado de la UCR

(ADN). – “El estado del radicalismo es desastroso, sobre todo en el ámbito provincial. Incluso en el ámbito municipal. En la actualidad no tenemos ni siquiera un concejal, cuando tuvimos cinco intendentes radicales. Dos mandatos de Atilio Feudal, uno de Marcelo Cascón y dos míos”, señaló Edgardo Gagliardi, ex intendente radical, ex vicegobernador y senador nacional en declaraciones a “El Cordillerano”, barilochense.

Dijo que “ahora es jardinero” porque se dedica a cuidar “150 plantas distintas” que tiene en su domicilio (vive alternativamente entre Bariloche y Buenos Aires) y responsabilizó del estado actual del radicalismo al ex gobernador Miguel Saiz.

En referencia a la UCR, indicó que “algo falla dentro del radicalismo de acá (Bariloche) y más en la Provincia. Hay gente como Marta Milesi u otros radicales que se pasaron a otros partidos. Incluso, el vicegobernador de Pablo Verani, Bautista Mendioroz. Entonces, se ha disgregado el partido. Y todos tuvieron la oportunidad de progresar. En mi equipo de trabajo, hubo muchos que fueron diputados provinciales e incluso nacionales. Y ahora no están. Falta liderazgo”, declaró Gagliardi que, si bien no adelantó su voto para las elecciones municipales del próximo domingo en la ciudad andina, sugirió que lo haría por el actual intendente Gustavo Gennuso, “porque creo en una continuidad”, dijo.

“Yo estoy decepcionado –agregó Gagliardi- Siempre digo que soy un dinosaurio radical. Y me encuentro con otros dinosaurios de mi época y nos preguntamos qué pasó con nuestro partido”. Señaló que en el próximo período institucional no habrá legisladores radicales y recordó que “cuando yo era vicegobernador, teníamos mayoría y quórum propio y no pasaron cien años. ¿Tantas macanas hicimos para que casi no tengamos votos? Eso me preocupa. Pero yo ahora soy jardinero”.

Consultado por El Cordillerano quién es el responsable de esta situación, puntualizó que “a nivel provincial, creo que fue de Miguel Saiz. Al poner a César Barbeito como candidato. Y acá se disgregaron, no sé qué pasó con la gente. Cascón sigue militando y llevando las cosas, pero no hay un aglutinamiento”.

Gagliardi opinó además que el oficialismo reclutó a dirigentes y afiliados de la UCR y señaló que “Juntos tiene mucho radicalismo. Es como un partido provincial, como fue el PPR, que después desapareció. Y Bariloche es tan inesperado en sus votaciones, que las dos veces que yo fui intendente, el peronismo salió tercero. Y después ganó una peronista como “Chiche” Costa que venía del sindicalismo. Entonces no se explica como una comunidad pasa de un gobierno de centro derecha, a una intendenta sindicalista”.

Sobre Bariloche, explicó que “es una sociedad muy conflictiva. Cualquier obra, la mitad de la gente está a favor y la otra en contra. Cuando yo hice 150 cuadras de pavimento, tenía la mitad en contra reclamándome por cloacas, pero no las hice porque no había planta depuradora. Acá hacés una cosa y la gente te cuestiona por qué no hiciste la otra. Antes de irme, yo iba a licitar la isla Huemul y hace 28 años que sigue igual. Pero seguimos discutiendo la Terminal o el Centro de Convenciones». (Foto: El Cordillerano)