El derecho a votar de personas con discapacidad mental

El Ministerio Público de la Defensa de Río Negro en coordinación con el Órgano de Revisión de Salud mental de la Nación, trabaja en la promoción del derecho al voto de las personas en condición de discapacidad. De esta forma, continúa el trabajo para garantizar el ejercicio de todos aquellos derechos que poseen, entre los que se encuentra la posibilidad de participar de este acto democrático trascendental.

En tal sentido, el Defensor General de la Provincia Ariel Alice, explicó que existe normativa tendiente a garantizar el acceso al voto de las personas en condición de discapacidad mental, aprobada como modificación del Código Electoral Nacional. Mencionó entre ellas la “Ley de democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral» que en su Articulo 105 insta a la autoridad de aplicación a adoptar las medidas que garanticen “la accesibilidad, confidencialidad e intimidad para el ejercicio de los derechos políticos de las personas con discapacidad”.



No obstante ésto, en el año 2012 el Estado argentino recibió una recomendación del Comité de Derechos de las personas con discapacidad para que revise el Código Electoral buscando alinearlo con los estándares de la convención en materia de capacidad jurídica y el ejercicio del derecho a voto en igualdad de condiciones.



“A la Defensa Pública -expresó- en tanto garante de los derechos de aquellas personas en condición de vulnerabilidad se nos impone el deber y la obligación de impulsar acciones que nos permitan visibilizar, concientizar y debatir para generar una real igualdad de derechos con nuestros pares”.



En este mismo sentido se expresó la Defensora oficial, Dolores Crespo: “La relación directamente proporcional entre diagnóstico y restricción produjo que se dictaran sentencias que restringían el derecho al voto de las personas con discapacidad. Si bien esta situación se ha modificado, luego de un arduo transitar, lo cierto es que aún hoy se mantienen ciertas barreras sociales que dejan a gran cantidad de personas sin la posibilidad de elegir a sus representantes”.



En este sentido se refirió a diversos supuestos debatidos en la sede de la defensoria entre los que se cuentan aquellas personas que tienen una dificultad o impedimento físico que le imposibilita asir la boleta e introducirla en las urnas, así como otras que se encuentran atravesando una crisis sin desear salir de su hogar para emitir el voto, quienes tienen miedo a ingresar solos al “cuarto oscuro”, o adolescentes que votan por primera vez y no quieren que los aplaudan.



Este ultimo caso es reciente, una joven que figura en el padrón electoral que padece síndrome de down se abstuvo de votar porque le impidieron ingresar al aula con su madre y, mayor resistencia presentó, cuando le adelantaron que sería aplaudida luego de la emisión de su primer voto. “Todos estos casos han sido reales y no hemos podido en muchos de ellos darles una respuesta por la propia incapacidad que tenemos como sociedad”, expresó la Defensora.



Coincidiendo con el Defensor General, la Defensora consideró que “no sólo el Estado, sino también cada uno de nosotros debe atacar fuertemente esta relación directamente proporcional entre diagnóstico y restricción; especialmente aquellos que circunstancialmente tengan la obligación de ser autoridades de mesa, para así entender que hay una sola barrera que nos atraviesa a todos y es la social”.



“Debemos generar los ajustes razonables para superar la discriminación y el prejuicio que nos traspasa, para garantizar que todas las personas puedan ejercer sus derechos y, de acuerdo a su realidad y a su condición, puedan emitir su voto”.



«El respeto por la igualdad real implica reconocer su singularidad en sí mismo, su voluntad, deseos y preferencias. Por ello debemos, por ejemplo, facilitar la lectura, el reconocimiento de boletas, la introducción en la urna, fomentar el voto electrónico, la adecuación del acceso a las aulas, la asistencia de personas de confianza del votante; en fin, un sinnúmero de acciones positivas que debemos poner en marcha», finalizó la representante de la Defensa pública rionegrina.



En el supuesto que la persona se encontrara impedida de votar, debe hacerse presente en la Defensoría de su localidad para que los defensores realicen la presentación ante la junta electoral.