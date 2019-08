Combustibles: intendentes denuncian pérdidas de fondos

(ADN). – «Este DNU afecta directamente al sistema federal y a cada vecino, a los municipios y al gobierno provincial, por los recursos que se pierden; avasalla las autonomías municipales y provinciales.- y carece de certeza, por su imprevisibilidad a futuro; es una medida inconsulta e infundada y una vez más el Gobierno Nacional desconoce situaciones de cada municipio, de cada provincia, decidiendo sin conocimiento de la ubicación y desarrollo de los mismos», señala el documento elaborado por los intendentes de localidades petroleras de Río Negro se reunidos en Catriel para denunciar que el DNU del presidente Macri, que congela el precio del barril criollo de petróleo.

Agrega que «las renegociaciones de los contratos petroleros firmadas por Río Negro en 2014 no podrán ser mantenidas y peligrarán las inversiones pactadas en esos contratos. La falta de previsibilidad afectará gravemente la llegada de inversiones para el sector, factor fundamental para el desarrollo tanto de áreas convencionales, como no convencionales, y más grave aún, esos capitales buscarán como destino otros países, y recuperar esa confianza nuevamente demandará muchos años».

Convocados por el Intendente local Carlos Johnston, los jefes comunales analizaron las medidas del gobierno nacional y redactaron un documento que será elevado al gobierno nacional y provincial. Sostienen que el decreto de Macri es «inequitativo y perjudicial a las provincias y a todos los municipios productores de hidrocarburos; como a los no productores, no solo por el impacto en la baja de regalías, sino por el fuerte impacto negativo que ocasiona a las economías regionales».

La reunión se llevó adelante en el salón de la Cooperativa Cotecal de Catriel y contó con la presencia del Intendente local, Carlos Johnston y la intendente electa y legisladora Viviana Germanier; la Intendente de Allen, Sabina Costa y la Intendente electa Liliana Martin; el Intendente de Cinco Saltos Germán Epul (en licencia) y el titular del Concejo a cargo de intendencia de Cinco Saltos, Néstor Capua; el Intendente de Cordero, Gustavo Pita y el Intendente electo Fabián Gale; el Intendente de Campo Grande, Pedro Dantas y la Intendente de Cervantes, Claudia Montanaro y funcionarios municipales. Cabe destacar que el intendente electo de Cipolletti, Claudio Di Tella, hizo llegar su apoyo al encuentro.

El documento elaborado por los intendentes denuncian que la medida del gobierno nacional ocasiona disminución en la producción de petróleo y gas: el congelamiento del precio del barril desincentivará la producción; disminución de la inversión: pues la medida provoca un freno en el desarrollo de nuevas áreas. La disminución en los ingresos alargará los plazos de repago de los pozos y volverá menos competitivos los proyectos; desempleo en el sector: la disminución en la producción y la inversión, implicará menor demanda de trabajo en el sector hidrocarburífero, con suspensiones y despidos de trabajadores que, ante la crítica situación de nuestra economía, no podrán ser absorbidos por otros sectores; freno en la actividad que producirá un gran impacto en las PyMEs de la región, vinculadas al sector, las cuales ya se encuentran una débil situación; desequilibrio de las finanzas públicas provinciales y municipales: por severa disminución de los ingresos de los fiscos subnacionales, produciendo grandes desajustes en las ejecuciones presupuestarias, que ya tenían fondos comprometidos. (Las provincias y municipios vienen sacrificando recursos desde 2018, habiendo resignado los ingresos provenientes del Fondo Federal Solidario, recibiendo menor coparticipación por las exenciones en el IVA y ahora, las provincias productoras de hidrocarburos, menores regalías. Esto último implica una inequitativa distribución de los costos de la medida, atentando contra el federalismo y el crecimiento armónico de la Nación); inestabilidad institucional, jurídica y política: El desarrollo de Vaca Muerta y toda actividad hidrocarburífera requiere de una política de Estado, no limitada a un sector político que tome decisiones arbitrarias e inconsultas, sino que incluya a todos los niveles de gobierno. Sólo así se aprovechará la explotación de los recursos, generando divisas que permitan el desarrollo armónico del país y salida para el día 91: el DNU no prevé como se sale del congelamiento de precios el día 91, sumando mayor incertidumbre entre empresas productoras, consumidores y vecinos.

También convocan a los restantes intendentes de la Provincia, que también se verán afectados sus intereses municipales, en todas las economías regionales, a realizar nuevas mesas de trabajo en procura de defensa de sus intereses, a la vez que hicieron conocer su disconformidad a las medidas adoptadas solicitando su pronta revisión, con un debate con los actores principales ajustado a la realidad de las provincias más afectadas; y apoyamos a nuestro Gobernador en la defensa de los intereses de los rionegrinos en la presentación de una cautelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.