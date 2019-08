Alquileres: propuestas de Inquilinos al gobierno nacional

(ADN). – Representantes de la Federación de Inquilinos Nacional se reunieron esta tarde con el Secretario de Viviendas de la Nación, Iván Kerr, a quien presentaron un conjunto de medidas de urgencia para atender «la grave situación» que padecen los inquilinos, entre ellas congelar el precio de los alquileres en todo el país hasta fin de año.

Además del congelamiento en el precio de los alquileres, la Federación de Inquilinos solicitó al gobierno nacional suspender los desalojos hasta fin de año; garantizar la deducción de ganancias para los inquilinos, garantizar la entrega de factura por el pago del alquiler; reabrir de forma urgente el tratamiento de la ley de alquileres nacional., subsidio del 100% del alquiler para jubilados inquilinos y subsidio al alquiler para desocupados y trabajadores bajo la línea de la pobreza.

La Federación sostiene que «frente a la sensible situación económica, y la promesa no cumplida por parte del gobierno nacional de contar con una ley de alquileres, hoy 9 millones de inquilinos enfrentamos una crisis habitacional gravísima» y señala que «la devaluación, el ajuste y la falta de políticas de vivienda produjeron que millones de familias no puedan seguir pagando el alquiler, teniendo así que mudarse a lugares más pequeños viviendo de formas indignas o directamente terminar en la calle».