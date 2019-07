Wisky criticó a sindicalistas, y salieron a cruzarlo

(ADN).- El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Sergio Wisky, se sumó a la prédica de la Casa Rosada y criticó a los sindicalistas “ponen palos en la rueda”, pero no sólo a nivel nacional sino también en Río Negro, lo que le valió la respuesta de Rodolfo Aguiar de ATE y Pablo Barreno del SITRAJUR.

Para Wisky (que busca repetir su banca en el Congreso), “en Río Negro también tenemos ejemplos muy concretos, dirigentes sindicales que cortan rutas impidiendo que la gente trabaje, o tomando organismos del Estado para que los vecinos no puedan hacer sus trámites normalmente”.

El legislador nacional agregó que “ese es el país que la mayoría ya no queremos”.

En rigor, los cortes de ruta y toma de edificios prácticamente desaparecieron de la escena rionegrina desde hace varios meses, cuando el gobierno provincial integró a ATE a la mesa de la Función Pública.

Wisky, en modo campaña para fidelizar el voto de su espacio ideológico indicó que los gremialistas “dicen que defienden a los trabajadores, pero en realidad cuidan su quintita”.

Aguiar

Para el Secretario General de ATE, «las erráticas declaraciones del legislador que critica a los que luchan buscan hacer un poco de espuma desde las comodidades de su despacho».

“Es un político olvidado que no ha hecho nada en estos cuatro años. Simplemente uno más de los que viven a costa del pueblo, cobrando elevados sueldos sin ninguna propuesta concreta que le cambie la vida a la gente. En cambio, se dedica a hacer declaraciones buscando algún tipo de eco desde los cómodos sillones de su despacho”, dijo Rodolfo Aguiar.

Y agregó: «solo son un manotazo de ahogado de alguien que no ha hecho nada en sus años de gestión y viéndose caer en el olvido -en las elecciones de abril su partido Juntos por el Cambio sacó sólo el 5,67% de los votos- busca hacer un poco de espuma, nada más y nada menos que criticando a los que luchan y alineándose con los sectores que quieren imponer la flexibilización laboral con mano dura».

El dirigente sindical recordó también «el prontuario» de un hombre que se ha caratulado en reiteradas oportunidades como el «diputado de Lewis» por su cercanía al magnate inglés que se adueñó del lago Escondido en las cercanías de El Bolsón y exclusivas tierras.

«El prontuario de Wisky a favor de los grandes intereses es de larga data. Ya en 2001 como intendente de El Bolsón propuso un proyecto de ordenanza por el cual toda persona o grupo familiar que quisiera instalarse en el pueblo debería tener garantizado trabajo por más de cinco años. Además debía que probar que tenía solucionada la forma de acceder a una vivienda, costear los servicios básicos y su alimentación. ‘Un Intendente que no quiere que entre gente pobre a su pueblo’ titulaban los propios medios del poder».

Por supuesto se trató de una ordenanza calificada por sus propios compañeros como “mediática”, sin ninguna posibilidad de llevarse adelante.

Por eso para Aguiar, «esta nueva embestida de Wisky que busca replicas en los medios para tener un poco de publicidad no es más que un paso errático de alguien que no se ha alejado de pueblo, porque nunca estuvo de su lado».

Barreno

Por su parte, el secretario de la seccional Viedma del SITRAJUR, Pablo Barreno, consideró que «las afirmaciones del diputado son una provocación que se enmarca en una búsqueda sistemática del macrismo: instalar un clima de campaña casi bélico a través de falsos antagonismos».

«Wisky no hace más que repetir maquinalmente las ‘verdades macristas’: el trabajador es un costo a reducir, los dirigentes sindicales una clase a eliminar y el trabajo una dimensión en la que los dueños del capital / patronal someten a quienes trabajan. Por eso la principal propuesta que presenta Juntos por el Cambio, el nuevo nombre del macrismo, es la reforma laboral que exige el FMI», agregó.

El legislador electo del FPV indicó que «la verdad es que Wisky carece de legitimidad para cuestionar a nadie. Y menos a los representantes que los trabajadores de esta provincia eligen para que combatan políticas como las que impulsa Macri. Este diputado nacional es un levantador de manos furtivo para aprobar leyes que corroen los derechos de los trabajadores y de los sectores vulnerables: votó afirmativamente el saqueo a jubilados de 2017, pero se opuso al proyecto para declarar la Emergencia Laboral y freno a los despidos de 2016; en abril de este año, formó parte de los diputados que voltearon la exención de impuesto a las ganancias para jubilados y pensionados».

«Wisky es una expresión marginal de un proyecto político que la inmensa mayoría de la rionegrinos rechaza. Para ponerlo en números: en la última elección provincial, hace apenas tres meses, los representantes de Macri en Río Negro obtuvieron el 5.5% de los apoyos. Cualquier sondeo serio registra una imagen negativa del presidente en torno al 70% en nuestra provincia», remarcó.

Y sentenció: «Wisky es un «correveidile» de Marcos Peña, cuya principal marca como dirigente político es haber sido incapaz de completar su mandato como intendente de El Bolsón. Y para ese fracaso no tiene excusas: no fueron sindicalistas ni peronistas quienes precipitaron su renuncia, sino su propia impericia y una feroz interna entre…radicales. Y después hablan de instituciones y República».