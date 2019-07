Viedma: sin atención en IPROSS. Protesta de los empleados

(ADN).- Mañana el IPROSS no atenderá al público en Viedma, luego que una asamblea de los empleados de la obra social decidiera un paro en reclamo de medidas de salubridad, seguridad e higiene laboral que vienen planteándose desde hace alrededor de un año», indicó UPCN.

Se informó fueron innumerables los reclamos a las autoridades desde hace un año con condiciones de trabajo deplorables. Falta calefacción, falta de agua en los baños (de trabajadores y usuarios afiliados); ruidos molestos de la obra de reparación colindante que hacen imposible la atención al usuario; polvo en suspensión e invasión de humo y olores que también llegan de la obra del salón y las oficinas y también de las cloacas a partir de la rotura de los caños.

“No podemos trabajar en esas condiciones. No podemos ir al baño ni atender como se merecen los afiliados y con estas temperaturas heladas la pasamos muy mal” dijo la delegada de UPCN Liliana García Verdinelli, quien agregó que «esperamos que las autoridades escuchen, es muy feo que estando en una oficina, a 5 metros de quienes fuimos a plantear los problemas que tenemos, no quieran atendernos. Es otra actitud de maltrato que no estamos dispuestos a normalizar”, dijo Verdinelli.

La medida de fuerza estará vigente hasta que se solucionen estos problemas y mañana, a las 9.30, una comisión integrada por secretarios de Mesa Directiva de UPCN, delegados, colaboradores gremiales y trabajadores no afiliados se presentará nuevamente a la sede central para solicitar las respuestas que dijeron serán «medidas de contingencia’».