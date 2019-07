Un debate interno comienza a gestarse en el peronismo

(ADN).- Dirigentes históricos y referentes políticos peronistas rionegrinos –categoría sub 70 y sub 60- recuperaron viejos contactos telefónicos y pusieron en marcha una red de consultas y cambios de opiniones preocupados por el PJ provincial, por la orfandad de conducción y la necesidad de movilizar al partido en cada localidad y región.

Estas conversaciones se dan en distintos puntos de la geografía rionegrina y el común denominador es “la preocupación” por la vida partidaria entendiendo que hay “un unicato familiar” que no supo conducir al conjunto, que no hubo autocrítica luego de la derrota electoral y que no convoca, sino que excluye.

Según una fuente consultada sobre esta corriente de pensamiento, “nuestro propósito es aportar y acompañar” sin aspiraciones individuales o sectoriales y “transmitir experiencias” a los más jóvenes que tendrán que conducir el partido y poder compartir el poder.

Hasta el momento se trata de contactos informales en toda la provincia y no se descarta organizar un encuentro para debatir las políticas que saquen al PJ de su actual letargo.

En esto, algunos sostienen que hay que dejar pasar las elecciones nacionales y otros, que de acuerdo al desempeño del peronismo en las PASOS, se debe convocar a una reunión provincial después del 11 de agosto y cambiar el perfil de la actual campaña a senadores y diputados.

“Creo que por nuestras experiencias tenemos cosas para aportar” dijo a ADN un “histórico”, pero “pero nunca fuimos escuchados y ese ha sido el estilo de la conducción actual”.

Hay un nuevo escenario interno que se comenzó a delinear, sus protagonistas están atentos y en actitud, referentes que protagonizaron de una otra manera la historia del peronismo rionegrino de los últimos 40 años.

Se entiende este proceso como un fracaso de las nuevas generaciones que no supieron generar políticas y estilos distintos a los heredados, sin aperturas ni alternativas convocantes.