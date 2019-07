Sin acuerdo con el MPN: «Tenemos nuestra propuesta»

(ADN).- El candidato a vicepresidente del macrismo, Miguel Pichetto, negó la posibilidad que exista en Neuquén un acuerdo con el MPN como el que se hizo en Río Negro. Aseguró que Cambiemos obtendrá “un gran resultado” electoral en esa provincia. Y justificó su desembarco en las filas del Presidente en la búsqueda de conformar un gobierno de “coalición al estilo europeo”.

Pichetto realizó una extensa entrevista con el matutino neuquino La Mañana en el que ratificó la alianza con Alberto Weretilneck.

De esta manera, el gobierno nacional ratifica la buena relación institucional con la provincia de Neuquén (especialmente por la explotación del yacimiento de Vaca Muerta), pero no avanza en acuerdos políticos electorales. Y el MPN, mantiene le espíritu provincialista que lo mantiene en el poder desde hace más de 50 años.

– ¿Hay alguna posibilidad de arribar en Neuquén a un acuerdo parecido al que se hizo en Río Negro?

No, Neuquén tiene características distintas. Juntos por el Cambio tiene una propuesta electoral con candidatos de trayectoria en la figura del intendente Quiroga y en la senadora Crexell. Es una buena propuesta y la vamos a defender, sin perjuicio de reconocer que en este tiempo hemos tenido un buen vínculo con Guillermo Pereyra y con el gobernador Gutiérrez. Pero tenemos una clara identidad que es la boleta completa. En Río Negro fue un acuerdo de naturaleza política, donde Cambiemos bajó la candidatura a senadores para respaldar a Weretilneck, que nos pone como aliados de Juntos Somos Río Negro, pero en Neuquén tenemos nuestra propia propuesta, obtendremos un gran resultado y ganaremos.

– ¿Cómo tomó el Peronismo Federal su paso al macrismo?

La relación personal con senadores y gobernadores es muy buena, he hablado con todos antes de tomar la decisión que tomé. El bloque federal se mantiene en forma autónoma, por fuera del kirchnerismo. Y hoy hay un desarrollo de la campaña electoral donde estamos seguros de un triunfo, en el que se me elige como acompañante de una fórmula pensando no en lo electoral, sino en el 11 de diciembre, de cómo reconstruir una relación con los gobernadores, con los sectores del trabajo, la CGT y los senadores, porque es importante ir hacia grandes acuerdos para las transformaciones que la Argentina necesita.

– ¿Qué respuesta tiene para las críticas que recibe respecto de que en diferentes momentos y con distintos proyectos políticos se ha alineado al oficialismo?

Es una tontería. He sido oficialista con gobiernos peronistas y he actuado ahora con gran responsabilidad como espera la sociedad que actuemos, que seamos capaces de construir consensos democráticos y abordar debates de leyes encontrando puntos de equilibrio. Fui un adversario de Mauricio Macri y él llevó adelante una acción audaz al convocarme. En este acuerdo pensamos en la Argentina del futuro y en un gobierno de coalición al estilo europeo, buscando convertir al peronismo en un partido republicano.