Mujeres radicales: «proscripcción» a la lista de senadores

(ADN).- La Agrupación Boinas Blancas de la UCR, integrada por mujeres radicales de toda la provincia cuestionaron a las autoridades nacionales de Juntos por el Cambio, por entender que se ejerció una proscripción al bajar la lista de senadores de la alianza macrista, que encabezaba Marcelo Cascón radical de Bariloche.

«No es acaso esta una forma velada de proscribir en estas elecciones a senador a la UCR el hecho de que Juntos por el Cambio no autorice la adhesión del tramo al senado en Río Negro» señalan las Boinas Blancas y se preguntan «cuál es el motivo de esa decisión que no se está explicitando».



¿Dónde queda la autonomía provincial y el federalismo? prosiguen, a la vez que se interrogan sobre si «¿el no acompañar, no es acaso un acto de censura no solo a los candidatos sino a todos aquellos que los avalan?»



Destacan que existió un hecho político, hay candidatos, hay firmas de militantes de toda la provincia que avalan esas candidaturas. Se cumplieron las exigencias jurídicas que legalizan y legitiman el hecho, entonces «Por qué no acompañar, no adherir, no permitir», porque «no somos acaso el partido al que convocaron para realizar una alianza y comprometernos en un proyecto político al que aportamos nuestros candidatos».



«No podemos menos que expresar que desestimamos esa decisión por inconsulta, con quienes el día de las elecciones a senador nacional serán los protagonistas de ese acto: los ciudadanos rionegrinos a quienes de esta manera se menosprecia en su voluntad decisoria y se los ningunea en sus conceptos ciudadanos», señala el documento firmado por más de un centenar de mujeres y comités radicales de toda la provincia.