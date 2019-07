(ADN).- El secretario General de la UPCN, Juan Carlos Scalesi, adelantó que de no haber acuerdo en paritarias habrá medidas de fuerza. Criticó el ofrecimiento salarial del gobierno que alcanza un 7,5% a pagar en tres tramos. Y advirtió que corre riesgo la paz social en la provincia.

«Esto termina en un paro» aseguró Scalesi en diálogo con FM El Rayo. «Hemos hecho el esfuerzo más grande para evitar esta situación, para que no nos acusaran de tener intereses políticos, pero esto no da para más», aseguró.

En ese sentido advirtió que «la gente está desbordada», y planteó que «se puede terminar la paz social» en Río Negro.

El dirigente manifestó que «sorprende mucho» la oferta del gobierno, «la gente viene al gremio y se queja que no puede pagar la luz y el gas, la comida, el alquiler o los remedios». «La sensibilidad de este gobierno es como la del talón de un elefante», subrayó. «No tiene intención de solucionarle los problemas a la gente».

Scalesi admitió que «tuvimos errores y aciertos (como sindicato) en el pasado, pero el destrato que el gobernador tiene con los trabajadores no ocurrió nunca».

Los cálculos que hizo la UPCN, indican que «el aumento que nos quiere dar el gobierno es de 600 pesos» se quejó el jefe sindical. Y aseguró que «hemos perdido casi el 30% del salario entre el año pasado y éste». Scalesi se quejó porque «se terminó el valor de la palabra, el gobernador nos engañó, nos había prometido ir recuperando lo perdido por inflación en estos años».

Por último, indicó que «estamos todos en las mismas condiciones, todos los trabajadores, los afiliados a ATE o UPCN, es lo mismo. Con la gente no me voy a pelear, sí con los dirigentes porque deben dar explicaciones sobre su forma de actuar cuando reclaman aumentos salariales. Aguiar no discute en la Función Pública, no habla, pero después sale y hace declaraciones». Y vaticinó: «En unos días arregla por el 9%».