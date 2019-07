Escrutinio: Desconfían en el nuevo sistema electrónico

El apoderado del Partido Justicialista, Jorge Landau, hizo una ampliación ante la Justicia electoral de una denuncia que había presentado en abril contra la implementación del sistema de digitalización del conteo provisorio. Tras una serie de incovenientes en los testeos realizados el sábado 30 de junio ahora pide que se aparte a la empresa que encargada de digitalizar las actas. El Gobierno y la firma relativizaron las fallas.Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos y responsable del escrutinio, según publicó Urgente24.

La queja del partido opositor tomó impulso luego de una serie de fallas registradas durante una prueba del sistema realizada en 3.000 escuelas, el último sábado del mes pasado. Smartmatic -empresa venezolana adjudicataria del sistema- reconoció los episodios, pero les quitó relevancia al afirmar que ese tipo de ensayo se hace justamente para detectar este tipo de fallas.

De acuerdo a lanación.com, en el Gobierno también admitieron las fallas en algunas escuelas, pero rechazaron que existiera problemas con el software desarrollado por Smartmatic y que scaneará las actas del escrutinio, que anteriormente se trasladaban en camiones hasta dependencias del Correo Argentino.

No obstante, Laundau volvió a poner la lupa sobre el sistema, tras la denuncia que había presentado en abril ante la Cámara Nacional Electoral. «Están introduciendo modificaciones que nadie pidió. Pasó lo que imaginábamos que iba a pasar. (…) Nosotros no tenemos dónde controlar y es difícil saber qué va a pasar el día de la elección, si habrá cualquier alteración en el resultado.

No tengo dudas de que van a querer hacer un contrabando informativo durante las elecciones con esta nueva tecnología», sostuvo Landau en diálogo con radio El Destape. Y agregó: «Estamos pidiendo que no se use este sistema electrónico. Es la crónica de una muerte anunciada. Hay que exigir que el Gobierno interrumpa esto».

El dirigente se preguntó: «¿Por qué se meten en la transmisión de datos de las escuelas, donde nunca hubo problemas, y meten a una empresa que no existía en el mapa político argentino?». Smartmatic reemplazó a Indra, que participó de procesos electorales entre 1997 y 2017, tras ofrecer un costo más bajo.

«Tenemos miedo que la noche de las elecciones nosotros tengamos nuestros números que nos indiquen que ganamos y que a través de los medios digan que el ganador es el Gobierno», denunció. Y advirtió: «Imagínense nosotros y el Gobierno festejando a la vez, queremos evitar esa situación caótica».

De acuerdo al diario Tiempo Argentino, la falla ocurrió cuando había comenzado la carga de los datos, que, a diferencia de años anteriores, involucra el envío de los mismos desde cada escuela y no desde los centros de trasmisión del correo. En el Correo contestaron que «no hubo problemas con el sistema sino con su actualización y se transmitieron 81 mil telegramas en 4 horas y media que es lo que estaba estipulado».

Las sospechas también apuntan a la solvencia técnica de Smartmatic. “Smartmatic no ganó una licitación, sino un concurso de precios, y la calificación técnica que obtuvo fue más baja que la del resto de las compañías”, indicó el especialista Javier Smaldone, en declaraciones al diario Página12, al tiempo que aseguró que la firma “terceriza, a su vez, el desarrollo del software” para realizar la transmisión remota.

El simulacro oficial, en el que participarán todos los partidos políticos, se hará entre el 20 y el 27 de este mes en las 15.000 escuelas habilitadas como centros de votación.