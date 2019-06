Pichetto en reunión de gabinete. Activo y protagonista

Miguel Ángel Pichetto, asistió a la reunión de ayer del gabinete nacional, donde según los trascendidos en la Rosada, estuvo muy activo y con fuerte protagonismo.

Esta participación motivo análisis y conjeturas sobre el rol futuro del senador, en caso de un triunfo electoral. Según La Política Online, Pichetto no solo ya consiguió todos los informes del gobierno, sino que además empezó a guardar posiciones para sus colegas en el gobierno en caso de ganar. Para Ernesto Sánz, quien incentivó a Macri a tomar la decisión de pedirle a Pichetto que sea vice, tiene previsto el puesto de Jefe de Gabinete, el cargo de Marcos Peña.

“Estamos muy contentos con Pichetto, ahora somos todos peronistas», había afirmado con una sonrisa a La Nación el asesor presidencial José Torello, mientras ingresaba junto al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, a la reunión, el día después del cierre de alianzas para las elecciones nacionales.

Ahora están todos contentos y «son todos peronistas» pero, en caso de que ganen, ¿qué pasará cuando la «figura estrella» (como lo llamaron en La Nación) no coincida con las ideas y propuestas de su Presidente? Callado no se va a quedar, o por lo menos así no muestra su personalidad. ¿Qué pasaría en caso de que se repita la «resolución 125»? La famosa sesión que sucedió por el año 2008 con el Vicepresidente Julio Cobos votando en contra de una resolución propuesta por su Presidente, Cristina Fernández de Kirchner.

En este último tiempo, Mauricio Macri, fue muy cuestionado por no querer abrir sus horizontes a otras ideas que no fueran las de el «círculo rojo», que bien podrá ser el «círculo amarillo» de Durán Barba y Marcos Peña.

Pichetto tiene vuelo propio. Los comentarios periodísticos preguntan si a Macri no le espera un dolor de cabeza.

En principio, según comenta LPO, Pichetto ya quiere sumar peronistas a la cancha y los radicales están quedando cada vez más relegados. Además, tiene mucha mejor labia, comunicación y expresión que todo el gabinete duro de Cambiemos (incluido Macri), en tercer lugar, es una figura política de larga data que tiene su buena cantidad de seguidores y que compite en imagen con el mismísimo presidente y cuarto, ya salió a la luz que el banco extranjero HSBC estuvo detrás de la elección de Pichetto como vice, lo que muestra que el poder económico lo banca y que su presencia pesa mucho más que una simple figura diplomática.

Aparentemente, el banco había organizado en abril un viaje del senador a Nueva York y tuvo que defender la gestión de Macri ante inversores extranjeros y explicar el por qué de la turbulencia económica, mucho antes de que se anunciara su fórmula conjunta.

En tanto que Infobae publicó que Pichetto quiere la Cancillería para alguien de su entorno, además de lugares importantes en Producción y Defensa.

«No estamos discutiendo el gabinete ahora, no se debate de eso, primero tenemos que ganar», advirtieron a LPO en la Rosada.

Las primeras maniobras de Pichetto ya representan una disputa de poder contra Marcos Peña, el hasta ahora omnipotente jefe de gabinete de Macri, que fue el principal derrotado en la elección de un peronista para la fórmula presidencial.

Esto es así por una sencilla razón: Es la primera vez en estos tres años y medio que Macri incorpora a su círculo más cercano a un jugador de tanto peso y trayectoria política. «Es un cambio de fondo en la estructura de poder de Macri, aunque no lo hayan buscado», afirmó a LPO un actor de la primera línea del PRO y agregó «Pichetto habla de igual a igual con los gobernadores, con jueces de la Corte, con Comodoro Py, con los senadores, no es un funcionario que van a poder acotar».