«Pichetto derechiza aún más el proyecto del gobierno»

(ADN).- El jefe de la CTA Autónoma de Río Negro salió a criticar al senador Miguel Pichetto por ser parte de uno de los peores gobiernos de los últimos 70 años. Rodolfo Aguiar indicó que con su incorporación a la fórmula, Cambiemos se derechiza más. Y también aseguró que el senador «es un eterno perdedor» en la provincia.

“Pichetto acompañará a un presidente con 80% de imagen negativa en Río Negro. Intentará formar parte de un gobierno que ha hundido en la desesperanza a nuestro pueblo. Con el menemismo y la dictadura, el peor de los últimos setenta años”, aseguró Aguiar.



El dirigente sindical fustigó también la trayectoria política del senador rionegrino, a quien definió como “un obediente debido a la orgánica partidaria, un tiempista de la política, un mercenario”. Recordó que fue menemista, duhaldista, kirchnerista y peronista no kirchnerista.



«Pichetto se convirtió en George Clooney. En este momento es el protagonista de la gran estafa en nuestro país. Así como la última vez llegó a su banca por el Frente para la Victoria, en los noventa lo había hecho por el menemismo. Su candidatura derechiza aún más el proyecto del actual gobierno. En Río Negro lo conocemos como el eterno perdedor y esta vez no va a ser la excepción», auguró.



Para Aguiar, la decisión de Pichetto es el manotazo de ahogado en una carrera política acabada. “Pichetto no tiene votos. Si los tuviera, no inciden en el volumen nacional. El padrón de Río Negro impacta poco en ese escenario”, aseguró.



Por último, subrayó que el senador fue el vehículo de la Casa Rosada para aprobar las leyes de ajuste en la Cámara Alta. El presupuesto, el pacto fiscal y la deuda externa contraída no habrían sido posibles sin la destreza antipopular del hombre de Sierra Grande.