Matadero: «Una gestión estatal puede ser eficiente»

(ADN).- El ex director de la Federación Agraria, Pedro Peretti, valoró la gestión estatal que puso a producir con buen rendimiento al Matadero de Luis Beltrán. En una visita que realizó ayer, tomó contacto con sus autoridades e hizo un registro fotográfico para llevar el modelo a otras provincias. Y aseguró que los sectores populares pueden administrar diferentes emprendimientos.

Peretti fue recibido por el presidente del matadero municipal, y candidato a intendente de Luis Beltrán, Gerardo Martínez, quien estuvo acompañado por Jorge Llorente, gerente y candidato a concejal, y por la candidata a presidenta del Concejo Deliberante, Virginia Fernández Moreno.

La visita del dirigente agropecuario a la empresa beltranense tuvo como objetivo principal conocer la instalaciones y el modelo de gestión que hoy ha derivado en una exitosa experiencia que es tomada como ejemplo en otros frigoríficos y mataderos de la región.

Peretti tomó fotografías y filmó las flamantes instalaciones preparadas para faenar cerdos. Un nuevo servicio que en los próximos días será inaugurado oficialmente como otro nuevo logro de la actual gestión.

En relación a esto, Peretti sostuvo que: “Históricamente los procesos con experiencias de gestión exitosas como ésta, no han sido registrados. Es muy importante que quede testimonio de lo hecho para que no puedan volver a decir que los sectores populares no sabemos administrar. Esta es una gran falacia. Hoy, una empresa del Estado como la que tienen aquí en Beltrán demuestra que puede ser tan o más eficiente y rentable que un matadero bajo administración privada”

Al concluir la visita del dirigente santafecino, el titular del matadero beltranense, Gerardo Martínez, manifestó que: “hoy es un día de mucha alegría para nosotros. Que un dirigente de la trayectoria e importancia de Pedro Peretti nos haya visitado para conocer nuestro modelo de gestión nos llena de orgullo y satisfacción. Esto nos alienta a redoblar los esfuerzos para cuidar lo que hemos conseguido y seguir avanzando para nuestra próxima gestión siga en esta misma dirección” concluyó.