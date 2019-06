El senador llegó a la Quinta de Olivos con el hijo del ex gobernador rionegrino. Muchos testigos del primer encuentro de la nueva fórmula de Juntos por el Cambio lo conocían, pero no esperaban su presencia porque imaginaban otros consortes. No es un visitante extraño, pero en esta nueva etapa política no había vuelto a pisar la residencia presidencial.

Relacionado