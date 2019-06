De Soria a Pichetto: «Los traidores no le gustan a nadie»

(ADN).- «Desde Judas a esta parte, los traidores no le gustan a nadie». Contundente, por primera vez desde que se conoció el pase de Miguel Pichetto a Cambiemos, el jefe del PJ, Martín Soria, criticó al senador y habló de «traición».

Ayer, después del acto de Día de la Bandera, Soria -en diálogo con la prensa- evaluó que «era obvio, hay que ver su historia y dónde está ahora». «Se siente cómodo y la estrategia de Durán Barba puede ser interesante».

El intendente de Roca, en contraposición, consideró que «es necesario dar vuelta la historia de la provincia en el Congreso, tal cual lo hizo María Emilia y como lo va a ser como intendenta». En cambio, «hay otros que se dedican a hacer política de pasillo, a los negocios y a la rosca, y que terminan dando volteretas en su vida».

Y arremetió: «Nunca vi una persona que lo inviten a decir tantas barbaridades, que diga que las sensaciones no forman parte de su temperamento, que la traición no es degradante. Me llama la atención las barbaridades que escuchamos de Pichetto. No sólo le entregaron desde Estados Unidos la campaña y creo que el gobierno de Macri» sostuvo, y remarcó que está en los argentinos «el destino de la patria».

Al ser consultado sobre la mirada que ahora tendrán en la provincia del candidato a vice de Macri, dijo que hace muchos años que a «él no le interesan los rionegrinos».

«Lo votaron para ser oposición y siempre ha estado con el gobierno de turno. Poco crédito le ha dado al mandato que los rionegrinos le dieron en las urnas. Si te votaron para oposición y siempre estás haciendo el trabajo sucio para el presidente de turno, en este caso Macri, me parece que poco respeto le tuviste al votante», sostuvo.