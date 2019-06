Allen: Confirman pedido de impugnación de la elección

(ADN).- El apoderado del Movimiento Popular Patagónico (MPP), Nicolás Suárez Colman, confirmó que el partido presentó un pedido de impugnación de la elección de Allen, que se llevó a cabo el domingo pasado. Es por una serie de irregularidades que se denunciaron el día de la votación.

«Hubo urnas abiertas, urnas que perdieron la cadena de custodia, fiscales que no pudieron fiscalizar, faltantes de sobres.. una situación atípica», explicó Suárez Colman. En diálogo con AM La Carretera. «Solicitamos que se suspenda el escrutinio porque no garantiza que el resultado sea verdadero», explicó.

En ese sentido, el abogado consideró que «esperamos encontrar una solución que les permita a los allenses la posibilidad de elegir sus autoridades con transparencia».

El MPP llevó de candidato a intendente a Leonardo Boela, que -según el escrutinio- obtuvo el segundo lugar, muy cerca de la candidata oficial, Liliana Martín, de Juntos Somos Río Negro.