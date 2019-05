Una multitud en defensa del sistema universitario público

(ADN).- Docentes universitarios, estudiantes y científicos encabezaron ayer una masiva marcha de antorchas a Plaza de Mayo en defensa de “la Universidad, la Ciencia, la Tecnología y el Salario”. Hubo un fuerte rechazo al ajuste que el gobierno de Mauricio Macri le está infligiendo al sistema universitario nacional en general, y al área de Ciencia y Tecnología en particular.

“Faltan sillas, falta presupuesto”, busca sintetizar una de las pancartas el deplorable estado en que se encuentran las universidades argentinas.

La columna partió de avenida de Mayo y Sáenz Peña poco después de las 18, y avanzó hasta la Plaza de Mayo -consignó Página/12-, donde se hizo el acto donde participaron las federaciones docentes Conadu y Conadu Histórica –con presencia de sus gremios de base–, la Federación de Docentes de Universidades (Fedun), la Federación de Docentes de las Universidades Tecnológicas (Fagdut), la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), los no docentes de la Fatun, numerosas agrupaciones y federaciones estudiantiles, así como organizaciones de investigadores y becarios.

El Presidente fue recordado y mentado durante toda la marcha. “Sin educación pública, no hay futuro”, “Orgullxoso de la universidad pública”, eran algunas de las frases de los carteles. Los sindicalistas anunciaron, eufóricos, que la marcha reunió unas 25 mil personas. Eran cuadras y cuadras de gente y banderas que portaban docentes, alumnos, científicos y becarios.

“Desde las uni, estamos marchando, Macri chau, Macri chau, Macri chau chau chau, por eso estamos movilizados y en alerta federal”, cantaban con el ritmo de la famosa canción Bella Ciao desde el escenario, ese donde minutos después se realizarían los discursos. Carlos De Feo, secretario general de Conadu, fue el primer orador: “Más de 25 mil universitarios nos reunimos para decirle no al ajuste del gobierno, no a la destrucción de la universidad, no a la destrucción del sistema científico tecnológico, no a la destrucción del futuro de la Argentina, porque esto es lo que se busca cuando se desfinancian las universidades y el sistema científico tecnológico”, enfatizó.

Choripán, hamburguesas, empanada, pan casero, pan relleno, roscas, churros y bebidas de todo tipo acompañaban la movilización. “Es una piña al gobierno de Macri”, decía un señor que tomaba mate mientras vigilaba a una nena. Otro le respondió: “Mañana vengo de nuevo”.

“Estamos nosotros los docentes universitarios reclamando por nuestro salario. A nuestro salario lo vamos a defender como lo hemos hecho todos estos años. No está cerrada nuestra paritaria, hemos rechazado las ofertas que nos dado el gobierno nacional”, dijo Luis Tiscornia, secretario general de Conadu Histórica. “Si estamos todos juntos convocando esta movilización –explicó Tiscornia– es porque nos necesitamos, porque la consigna lo dice, rechazamos el ajuste de Macri, del FMI, en defensa de la universidad pública, de la ciencia y tecnología”, aseguró.

El movimiento estudiantil también fue protagonista de la gran jornada de lucha que estuvo plagada de colores y ritmo combativo. “La educación pública en general en su totalidad se encuentra en emergencia, y por eso creemos que es importante la unidad entre gremios y venir acompañando esas luchas”, aseguró bajo un sol radiante de una típica tarde otoñal una de los miles estudiantes que participó de la marcha. “Estamos en la calle no solo para defender la universidad, sino el salario docente que está siendo profundamente atacado y por parte de las estudiantes y los estudiantes sin duda lo más importante es el reclamo por el boleto educativo nacional”, remarcó Eva Dimopulos, copresidenta de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), por La Mella. Y sintetizó: “El sistema universitario está totalmente en quiebra en este momento”.