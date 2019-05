Turismo: La disputa entre hoteleros y Airbnb es global

(ADN).- El sector hotelero de Bariloche se sumó a las ciudades con relevancia turística en el mundo en alzar su voz contra los alojamientos informales, específicamente la puntocom Airbnb. La queja viene desde 2017 pero se intensifica año a año y gana espacio global. Hace unos días, los representantes argentinos participaron en Barcelona de una reunión en la que se gestó un frente común de varios países.

Allí, los hoteleros y gastronómicos consensuaron un plan de acción. El documento final del Foro se estructuró en 7 pautas: registro, fiscalidad, limitaciones, seguridad y salubridad, capacidad de decisión de los vecinos del edificio, responsabilidad y aplicación y control.

En Bariloche, los alojamientos turísticos -ya sean departamentos, casas, cabañas así como también hoteles, apart y hostels- tienen un registro de habilitación previo al inicio de la actividad, pero con el crecimiento de las plataformas de oferta de alojamientos, especialmente Airbnb (que hoy tiene casi 1.100 alojamientos en oferta en Bariloche), el sector empresario observa un retroceso y una competencia desleal que impacta.

Gustavo Hermida, de la Asociación Hotelera, planteó que “Airbnb cuenta con más de mil departamentos publicados en Bariloche, pero la municipalidad tiene registrados como cabañas y departamentos aproximadamente a 360. Es decir que 640 se encuentran en la ilegalidad”.

El empresario agregó que la plataforma “no solicita ningún tipo de habilitación y es muy propensa al fraude, no requiere veracidad de lo que vos cargas. Hicimos la prueba de dar de alta un departamento que no existía, lo pudimos ofertar bajo el nombre ‘Departamento trucho’ y no tuvimos ningún tipo de problema”.

Para el Estado también es una temática a combatir. “Es un problema desde varios puntos vista, por un lado por la seguridad del turista y la imagen del destino, pero también porque se encarecen los alquileres permanentes porque se vuelcan muchos al temporario para turistas y además se complica la situación laboral porque si hay mano de obra, suele ser en negro”, señaló al diario Río Negro el jefe de Gabinete municipal, Marcos Barberis.

Airbnb es una plataforma digital que conecta turistas con dueños que buscan alquilar sus viviendas de manera temporaria, y revolucionó la manera de viajar: ya la usaron más de 160 millones de personas en el mundo.

La propuesta nació en 2008 en San Francisco con la idea de recibir visitantes en una habitación de la propia casa del dueño, dentro del auge de la economía colaborativa vía Internet, que se basa en el intercambio, en un mercado alternativo, que promueve los micro-emprendimientos y donde las dos partes ganan.

La guerra entre hoteleros y la aplicación es similar a la de taxistas con Uber.

El crecimiento de Airbnb, que generó un mercado turístico paralelo con presencia en 200 países, donde se ofrecen tres millones de alojamientos, también tiene perdedores. Esta claro que quedó muy lejos del trueque casi solidario de recibir un huésped en la piecita del fondo de casa. Airbnb factura cifras millonarias. Se volvió un terrible dolor de cabeza para los hoteleros de la Argentina y del mundo, en pie de guerra contra la puntocom (y otras plataformas, aunque menos populares) que se convirtió en un rival sin precedentes que juega en desigualdad de condiciones. También para los vecinos, que se quejan de que sus edificios se volvieron más inseguros y mutaron en una suerte de hoteles con extranjeros que entran y salen como «Pancho por su casa».

Además, reclama el mercado inmobiliario porque se trasladan viviendas que se usaban para habitarlas de manera permanente al sector turístico, lo que provoca que baje la oferta y suban los precios a los residentes que necesitan alquilar viviendas a largo plazo.

El próximo Foro será en octubre en Argentina. Antes, se desarrollará la temporada invernal y el sector espera, de parte de los estados (nacional, provincial y municipal) regulaciones en todas las ciudades.