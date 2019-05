Solanas lanzó frente patriótico con el kirchnerismo

El senador nacional Fernando «Pino» Solanas propuso crear «Un gran Frente Patriótico sin exclusiones» en alianza con el kirchnerismo, durante un acto realizado ayer con la participación de Máximo Kirchner y Felipe Solá -entre otros dirigentes- con el propósito de atraer al espacio de la ex presidenta nuevos aliados

El encuentro sirvió para mostrar a las figuras que el kirchnerismo fue incorporando en la Capital, para exceder el marco de La Cámpora: desde Victoria Donda hasta Gustavo Vera, pasando por Mario Cafiero y Juan Grabois.

Pino busca renovar su banca en el Senado y hacerlo desde el espacio de la ex Presidenta. Por eso, espera un gesto de Máximo, aunque desde el Instituto Patria afirman que todavía no hay ninguna definición en ese sentido, mientras suenan otros nombres como Daniel Filmus, Alberto Fernández y Eduardo Valdés. Incluso Axel Kicillof -en caso de no pelear la gobernación bonaerense- también es otro de los mencionados para encabezar la boleta de senadores por la Capital.

Solanas propuso crear un gran frente que permita ganar por una «montaña de votos» para darle al nuevo gobierno la suficiente fuerza para afrontar la «agudización de la crisis» que atravesará la Argentina.

«Después de la experiencia que hemos tenido, el norte sería formar una política de unidad nacional, que para dar la batalla tiene que constituirse en un frente electoral amplio. Estamos obligados y condenados a una democracia de consenso porque, acá, ninguno de los grandes problemas de la Argentina se soluciona en un período de cuatro años», dijo el senador.