Planes de autoahorro: presentaciones en Choele Choel

(ADN).- En el juzgado civil N° 30 a cargo de la jueza Natalia Costanzo, en Choele Choel, vecinos del Valle Medio presentaron documentación, carpetas con antecedentes, pruebas y reclamos administrativos, en la presentación judicial de una acción de amparo y el pedido de una medida cautelar para retrotraer el valor de las cuotas de los planes de ahorro de vehículos al mes de abril del año 2018.

Se espera que en el transcurso de esta semana o la semana que viene la justicia tome la decisión sobre la medida cautelar solicitada que ayudaría a descomprimir la situación de los adjudicatarios y se aboque a la cuestión de fondo que plantea el amparo.

El diputado nacional (FpV-PJ) y profesionales de su equipo, asesoraron a los estafados por este sistema, mientras que el legislador rionegrino expresó que “tal como lo expresé después de encontrarme con los vecinos auto convocados la semana pasada, me puse a disposición y trabajé junto a mi equipo en la presentación necesaria para proteger a los damnificados por los excesivos aumentos en las cuotas de sus planes de ahorro previo. Cuando revisamos los casos de los vecinos afectados en el Valle Medio, percibimos que estas cuotas afectan derechos constitucionales; además de volverse confiscatorias e impagables”.

Los adjudicatarios de auto planes denuncian que fue modificado sustancialmente el escenario de los contratos de adhesión que suscribieron al momento de acceder al plan. Tanto es así, que la mayoría de ellos señalan que pasaron de afectar del 10 al 20 por ciento de sus ingresos mensuales, a más del 50 por ciento de sus salarios para pagar las cuotas.

Doñate señaló que: “las cuotas de estos vecinos se incrementaron en casi un 500 por ciento. Hace poco más de un año pagaban una cuota promedio de 2 mil pesos. Esa misma cuota actualmente ronda los 10 mil pesos. Estas son las consecuencias del desorden que ha provocado el gobierno de Mauricio Macri en la sociedad. No hay un rubro vinculado al consumo o a la producción que no esté siendo afectado hoy por el desastre económico que han generado. La gente no da más, se les hace imposible cumplir con las leoninas condiciones que los expone al dilema de elegir entre comer, comprar remedios, pagar la luz y el gas o pagar la cuota del auto”