Pesatti: «es posible mi candidatura en Viedma»

(ADN).- El vicegobernador Pedro Pesatti no descartó ser candidato a intendente de Viedma, donde además dijo que JSRN va a ganar las elecciones. En un reportaje realizado en el programa “Digamos todo” por FM El Rayo, el titular del parlamento rionegrino indicó que “tenemos varios candidatos para Viedma y yo soy uno de ellos” y agregó que “la evaluaremos entre otras” a la vez que señaló que “aún falta mucho y no hemos tratado este tema”.

De todos modos Pesatti no eludió el debate sobre la estrategia de Juntos Somos Río Negro ante las elecciones nacionales de octubre. “Nosotros debemos presentar candidatos, no podemos no tener representantes en el Congreso y tenemos que participar”, dijo el vicegobernador y agregó que “no sólo vamos a participar sino que vamos a ganar”.

Aclaró que aún no está definida la estrategia, ante una pregunta sobre si podría ser candidato en las elecciones nacionales junto al gobernador Alberto Weretilneck.

“Hace ocho años que estamos gobernando y necesitamos fundar un espacio en el Congreso, con boleta corta o boleta larga”, señaló Pesatti, quien ubicó a JSRN en la tarea de “reconstruir el país, junto a otras fuerza del campo nacional y popular, porque será complicado gobernar y hay que tener capacidad de generar un movimiento político más allá de las preferencias electorales de octubre. No alcanza con un frente electoral, se necesita un frente para gobernar y la situación del país obliga a generar ámbitos de encuentros”.

Pesatti destacó que el apoyo a Juntos Somos Río Negro que se palpa hoy en la provincia es aún mayor al del 7 de abril. ”Hay mucho apoyo al rumbo y a las ideas sobre lo que hicimos en el gobierno en estos años” dijo y señaló que “hay un tono crítico” al presidente Macri en toda la provincia.

Indicó también que “ha sido preponderante el anuncio de la fórmula de «Fernández-Fernández” y destacó que fue importante por “la actitud, por la amplitud, porque la unidad nacional no se hace únicamente con los que piensan como uno”.

Viedma

Al ser consultado sobre las políticas a implementar en Viedma, en caso de llegar al municipio, indicó que “hay que intensificar las políticas de desarrollo de la ciudad, partiendo siempre de resolver los temas básicos como mejorar los servicios, la limpieza, los pozos, el tránsito, porque sólo de esta manera se pueden plantear las cuestiones estratégicas”.

“Hay un camino que es fundamental transitar, que es lograr construir una opinión de los vecinos que se comprometan para desarrollar la capital, un localismo bien entendido, porque para poder generar acciones no alcanza sólo con el gobierno municipal, sino hay toda una comunidad pensando con esa idea”, a la vez que destacó que también se requiere una “sociedad integrada socialmente porque en Viedma hay muchos sectores en exclusión social”.